Alfa Romeo C42: presentata la nuova livrea

Con la presentazione della livrea che caratterizza le forme della nuova Alfa Romeo C42 si chiude il cerchio di presentazioni delle nuove monoposto di Formula 1. Nulla di nuovo quindi rispetto a quanto già conoscevamo sulla monoposto del team italo elvetico che, dopo essersi presentata a Fiorano e Barcellona con una particolare livrea camuffata, introduce ora la colorazione definitiva che adotterà durante tutto l’arco della nuova stagione di Formula 1

La livrea della nuova Alfa Romeo C42, realizzata col contributo del Centro Stile Alfa Romeo, presenta una piacevole collocazione cromatica mista fra rosso e bianco puntando però su una tonalità di rosso differente rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti che in definitiva appare ora più imperante sulle forme della carrozzeria.

La nuova Alfa Romeo C42 si caratterizza quindi per una colorazione doppia che ritroviamo anche nelle coperture dei cerchi ruota da 18 pollici. Decisamente bello il Tricolore Italiano disposto su tutta la larghezza dell’ala posteriore, sebbene va ricordato che Alfa Romeo in Formula 1 non è un costruttore ma si appoggia a Sauber per la progettazione e la realizzazione delle monoposto. Sulla copertura della power unit si nota la scritta “Alfa Romeo Tonale” che ha il compito di lanciare all’ampio pubblico che segue il Circus il nuovo C-SUV del Biscione.

Con l’Alfa Romeo C42 il team di Hinwil vuole lasciarsi alle spalle le incombenze della stagione 2021

Con l’Alfa Romeo C42 il team italo elvetico ha l’ambizione di risollevare le sorti di una stagione 2021 conclusa al nono posto nel Mondiale Costruttori. Lo farà affidandosi ad una coppia di piloti inedita. A sostituire Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi il management guidato in pista da Frederic Vasseur ha inserito Valtteri Bottas, di provenienza Mercedes, e il cinese Guanyu Zhou che invece proviene dalla Formula 2. Rimane nel ruolo di riserva, quindi di terzo pilota, il polacco Robert Kubica.

In ogni caso bisognerà anche rivedere alcuni aspetti ad Hinwil in questa breve pausa che dai primi test pre stagionali del Montmelò condurrà a quelli del Sakhir, in Bahrain, che con una ulteriore tre giorni di prove spalancherà le porte alla nuova stagione iridata. Va infatti sottolineato che la nuova Alfa Romeo C42 ha presentato molteplici problematiche che hanno permesso al trio di piloti di condurre meno tornate rispetto a quelle sperate, sebbene i riscontri pare siano stati comunque interessanti grazie a sensazioni risultate mai negative.

In definitiva, per saperne di più sulle caratteristiche della nuova monoposto italo elvetica vi rimandiamo a questa analisi. Ora non ci rimane che attendere i prossimi test pre stagionali del Bahrain, in programma dal 12 al 14 marzo, per comprendere se il ritorno a casa abbia permesso di rivedere le problematiche emerse a Barcellona puntando quindi su una sessione più lineare e utile a comprendere di più una monoposto completamente differente rispetto a quelle utilizzate fino allo scorso anno.