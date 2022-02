Alfa Romeo C42: quanti problemi a Barcellona

In casa Alfa Romeo F1 Team ORLEN la seconda giornata di test pre stagionali in atto al Montemelò non è cominciata nel migliore dei modi, peraltro dopo una prima fase vissuta ieri decisamente sofferta per il team italo elvetico. La squadra gestita da Frederic Vasseur ha approcciato la seconda giornata di test, ancora in corso a Barcellona, con l’Alfa Romeo C42 in livrea camuffata: la presentazione ufficiale della nuova monoposto sarà infatti praticata solamente il prossimo 27 febbraio.

Senza mezzi termini si può dire che il team italo elvetico è probabilmente quello che ha patito maggiormente in questa prima fase di test pre stagionali. Per l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN ragionare su un riscatto effettivo, dopo la deludente stagione 2021 che l’ha vista terminare al nono posto nel Mondiale Costruttori, pare sicuramente più complicato del previsto. Ma come spesso accade in questa fase che precede l’avvio del Mondiale, non è detta l’ultima parola.

Solo 32 i giri completati ieri dall’Alfa Romeo C42 al Montmelò

Un dato fortemente indicativo delle ambiguità che hanno condizionato la prima giornata di test pre stagionali dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN è quello relativo ai giri totali inanellati, tra mattina e pomeriggio, da Robert Kubica e Valtteri Bottas. Nello specifico il polacco ha completato appena nove tornate mentre l’ex pilota Mercedes è riuscito a completare 23 giri: un mesto complessivo che dichiara appena 32 giri compiuti nell’arco della giornata di ieri a Barcellona, meno di qualunque altro team che si giocherà il Mondiale fra qualche settimana.

Una condizione necessaria per attendersi qualche cosa in più oggi. La nuova Alfa Romeo C42 ha mostrato qualche problematica anche durante la mattinata di oggi, mostrando quindi più di qualche carenza in un progetto che aveva già mostrato qualche problema alla trasmissione durante lo shakedown di Fiorano. Ieri invece Robert Kubica, durante la mattinata di prove, aveva patito importanti problemi in termini di altezza da terra che facevano toccare il fondo della monoposto quasi ad ogni asperità. Una condizione che necessitava di ovvie modifiche alle sospensioni per evitare problemi ulteriori e gestire quindi un differente posizionamento dell’altezza da terra.

Stamattina però qualche problematica si è ripresentata a bordo dell’Alfa Romeo C42 condotta nella mattinata di Barcellona da Valtteri Bottas. Il finlandese è uscito dai box circa 45 minuti dopo l’avvio della nuova sessione di test, dopo che i meccanici del team italo elvetico si erano dati piuttosto da fare sulla monoposto. Come riporta FormulaPassion, questi si sono dati da fare nella zona dedita al raffreddamento della vettura sul lato sinistro della monoposto.

La situazione non genera sicuramente ottimismo tanto che Valtteri Bottas ha concluso la mattinata odierna con sole 21 tornate portate a termine, mentre nel momento in cui scriviamo il cinese Guanyu Zhou ne ha percorsi 36. Un passo finora fortemente limitato che potrebbe condizionare il prosieguo dei programmi previsti dal muretto di casa Alfa Romeo.