Alfa Romeo è pronta a raddoppiare le vendite globali nel 2022

Il 2022 sarà l’anno della riscossa per Alfa Romeo. Per la verità già nel 2021 si è registrato un grosso miglioramento per la casa automobilistica del Biscione. Infatti come vi abbiamo scritto in altri nostri articoli nel 2021 nonostante le vendite dello storico marchio milanese siano calate rispetto al 2020 a causa dell’uscita di scena della berlina compatta Giulietta, è aumentata la redditività del marchio premium di Stellantis che ha prodotto utili per alcune centinaia di milioni di euro.

Secondo Imparato nel 2022 Alfa Romeo dovrebbe riuscire a raddoppiare le sue vendite

Tuttavia è solo dal 2022 che potrà partire il vero rilancio del Biscione. Grazie all’arrivo sul mercato del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale, la casa automobilistica milanese dovrebbe riuscire a raddoppiare le sue vendite rispetto allo scorso anno. Lo ha confermato nelle scorse ore il numero uno del produttore automobilistico italiano, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Del resto con Alfa Romeo Tonale, la casa automobilistica del Biscione non solo è tornata a lanciare sul mercato un nuovo modello, cosa che non accadeva dal 2016, ma è pure entrata per la prima volta nel redditizio mercato dei SUV di segmento C che nel 2021 ha rappresentato una grossa fetta delle vendite di auto.

Pertanto l’ipotesi che Alfa Romeo dopo diversi anni torni a superare quota 100 mila immatricolazioni annue non sembra campata in aria. Imparato sembra crederci davvero. Il francese che di recente si è messo alla guida dell’auto nei pressi dello stabilimento di Pomigliano non ha mai nascosto di amare particolarmente questa auto che secondo lui potrebbe far togliere grosse soddisfazioni alla sua azienda in termini di immatricolazioni.

Vedremo se queste previsioni risulteranno azzeccate come molti sperano. Quello che è certo è che con l’avvento del gruppo Stellantis per il Biscione sembra essere iniziata una nuova era che dovrebbe vedere molte novità per il marchio premium che nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli a cominciare dal B-SUV Alfa Romeo Brennero che dovrebbe venire presentato entro la fine del prossimo anno per poi arrivare sul mercato agli inizi del 2024.

Anche li ci sarà una nuova crescita impetuosa delle vendite. Basti pensare che di Brennero saranno costruiti circa 100 mila esemplari all’anno presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Dunque nei prossimi anni si prospetta un nuovo raddoppio delle vendite per Alfa Romeo.

