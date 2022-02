Stellantis conferma che le auto elettriche costeranno il 50% in più

Stellantis, che ha recentemente celebrato il suo primo anniversario, intende sviluppare ulteriormente la sua strategia di elettrificazione. Tuttavia il gruppo automobilistico è consapevole che il costo dei veicoli elettrici sarà notevolmente superiore rispetto alle auto con motori a combustione interna. Il capo della società, Carlos Tavares, ne ha parlato in un incontro con gli investitori a proposito dei risultati della società per il 2021.

Stellantis: Carlos Tavares ha ammesso che la produzione delle auto elettriche costerà di più

Stellantis ha almeno 19 veicoli elettrici a batteria nel suo portafoglio e, sebbene la società continuerà a lanciarne di nuovi, l’amministratore delegato del gruppo Carlos Tavares riconosce che un veicolo elettrico costa ancora di più da costruire rispetto a un’auto con motore a combustione.

Descrivendo il costo dell’elettrificazione, Tavares ha affermato che i veicoli elettrici Stellantis costano il 40-50 per cento in più di un’auto con motore a combustione interna. Il CEO ha osservato che uno dei passaggi importanti per Stellantis sarà ridurre i costi interni e negoziare con i suoi fornitori.

Nonostante ciò, Stellantis continuerà a rilasciare molti nuovi veicoli elettrici nei prossimi anni. Con Tavares che spinge affinché tutti i 14 marchi del gruppo diventino completamente elettrici, Alfa Romeo ha recentemente presentato il suo primo modello ibrido plug-in elettrificato, il SUV di segmento C Tonale.

La casa automobilistica del Biscione sarà completamente elettrica dopo il 2027, con Chrysler che ha anche in programma di diventare completamente elettrica nel 2028. Dodge sta anche preparando la sua prima auto sportiva elettrica per il 2024. Ricordiamo che anche le versioni elettriche della Maserati GranTurismo e MC20 sono in fase di sviluppo, oltre a nuovi veicoli elettrici di Citroen, Fiat, Opel e Peugeot.

