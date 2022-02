Ram lancia un programma di certificazione per i pick-up usati

Ram ha annunciato nelle scorse ore nuovo programma dell’usato chiamato Ram Certified che offre una serie di servizi e vantaggi per i clienti, tra cui una garanzia aggiuntiva e un’assistenza disponibile h24, oltre ad aumentare il valore residuo del veicolo. Ram è il primo brand di Stellantis a lanciare un’iniziativa del genere in Brasile.

Solo i veicoli approvati attraverso un rigoroso processo di analisi, appositamente sviluppato e applicato, possono beneficiare della certificazione Ram. I veicoli ammissibili al programma devono avere fino a cinque anni di utilizzo, un chilometraggio massimo di 100.000 km e uno storico di manutenzioni e revisioni effettuate.

Ram Certified: il marchio di Stellantis lancia un programma di certificazione dei pick-up usati

Vengono analizzati più di 100 punti del pick-up, inclusi meccanica, carrozzeria e abitacolo per garantire una certa qualità. Breno Kamei, direttore di Ram Sud America, ha dichiarato che questo è un altro modo per espandere l’accesso dei modelli ai clienti attuali e futuri che cercano i pick-up più robusti, capaci e lussuosi del mercato.

La casa automobilistica americana sarà in grado di offrire un grande valore residuo quando si acquista un modello a km zero. I pick-up venduti da Ram Certified avranno un’esclusiva garanzia aggiuntiva di un anno, oltre a quella restante da contratto, se è presente. Inoltre, il cliente avrà un’assistenza 24 ore su 24 per un anno, con diritto ad un’auto di riserva.

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Ram Brasile, ha affermato che il mercato dell’usato è cresciuto di oltre il 55% nei primi sette mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 in Brasile e questo mostra il potenziale che le concessionarie Ram potranno esplorare, con vantaggi esclusivi per i clienti.

La certificazione Ram Certified è un’esclusiva delle concessionarie e garantisce l’origine e la manutenzione del veicolo, aggiungendo ancora più valore ai modelli e aumentandone il valore di rivendita.

Tutti i Ram 2500 e 1500 sono idonei per il programma. I modelli che entreranno nel catalogo verranno visualizzati sul sito Web ufficiale di Ram Brasile e potranno essere personalizzati con accessori originali venduti presso gli showroom del marchio presenti in Brasile al momento dell’acquisto.

In Brasile, il Ram 1500 Rebel 2022 viene proposto con il motore Hemi V8 da 5.7 litri capace di sviluppare 400 CV di potenza e 556 Nm di coppia massima. Questi valori gli permettono di impiegare 6,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Per ottimizzare i consumi di carburante, il pick-up dispone di una tecnologia che disattiva quattro degli otto cilindri disponibili quando non ce n’è bisogno.