Formula 1 e test pre stagionali: cosa c’è da sapere

Comincia dal Montmelò, a Barcellona, la nuova era della Formula 1 in accordo con la prima fase di test pre stagionali che di fatto aprono la stagione 2022 del Circus: quella del più marcato cambiamento regolamentare degli ultimi tempi. Fino ad ora quasi tutti i team hanno presentato le loro monoposto nella loro veste pseudo definitiva. All’appello manca ancora la Red Bull, che però ha girato in gran segreto a Silverstone con la monoposto definitiva, e l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN che ha girato a Fiorano di recente con una livrea camuffata: la C42 sarà presentata addirittura il 27 febbraio.

Si capisce bene che l’occasione dei primi test pre stagionali, in partenza domani al Circuit de Barcelona-Catalunya, sarà quella necessaria per vedere da vicino le nuove monoposto nella loro veste definitiva. Poi si sa che molto spesso la parentesi dei test che anticipano una nuova stagione di Formula 1 ha spesso prodotto dati rivelatisi poi lontani da quelli effettivamente riproponibili in pista qualche settimana dopo.

I test pre stagionali di Formula 1 si svolgeranno in Spagna e in Bahrain

Si divideranno in due appuntamenti i test pre stagionali che aprono la stagione 2022 di Formula 1. Nella prima fase, denominata quest’anno shakedown e priva di immagini televisive, le nuove monoposto utilizzeranno il Circuit de Barcelona-Catalunya da domani (23 febbraio) fino al prossimo 25 febbraio.

La seconda fase di test si svolgerà invece in Bahrain con un format consueto, quindi con la presenza dei tifosi e la solita copertura televisiva dell’evento e la possibilità del cronometraggio diffuso (al termine di ogni giornata saranno disponibili highlights, un riassunto e una tabella dei tempi). In questo caso i test si svolgeranno dal 10 al 12 marzo prossimi, una settimana prima dell’apertura delle ostilità fissata nel weekend del 18-20 marzo proprio in Bahrain.

Le sessioni si svolgeranno dalle 9.00 del mattino alle 18.00 in Spagna, con una pausa di un’ora fra le 13.00 e le 14.00 sebbene in caso di eventuali bandiere rosse o condizioni meteo particolarmente proibitive può anche essere occupata da attività in pista. In Bahrain invece si anticiperà di un’ora, ovvero a partire dalle 8.00 per concludere la sessione pomeridiana alle 17.00 con una pausa di un’ora fra le 12.00 e le 13.00.

La decisione di non trasmettere in diretta lo svolgimento dei test pre stagionali di Barcellona è stata avanzata direttamente dalle squadre: d’altronde lo scorso anno le giornate di test erano state solamente tre, in Bahrain. Quest’anno lo shakedown del Montmelò è stato introdotto in accordo con l’introduzione del nuovo regolamento.

Ogni team potrà schierare una sola monoposto di Formula 1 durante l’intero svolgimento dei test, condizione che prevede quindi una divisione delle giornate a disposizione di ogni pilota compresi quelli di riserva. Il fatto di disporre di una sola monoposto permette alle squadre di contenere i costi.

Nel momento in cui scriviamo, sappiamo solamente che durante la prima fase di test in programma a Barcellona AlphaTauri schiererà Tsunoda il mercoledì, Gasly il giovedì e entrambi il venerdì mentre Aston Martin schiererà entrambi i piloti (Vettel e Stroll) durante le tre giornate a disposizione così come Williams con Albon e Latifi e Haas con Schumacher e Mazepin.