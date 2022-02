Stellantis: stop alla produzione nello stabilimento di Rennes

Brutte notizie dalla Francia per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e FCA ha annunciato tre giorni di stop alla produzione nello stabilimento di Rennes. Gravemente colpito dalla carenza di semiconduttori da diversi mesi, lo stabilimento di Rennes-la-Janais, che produce Citroën C5 Aircross e Peugeot 5008, è costretto a subire tre giorni di fermo produttivo per mancanza di ricambi dello sterzo e dei coperchi del bagagliaio motorizzati.

Stop per 3 giorni alla produzione dello stabilimento Stellantis di Rennes

E’ stato David Ruellan, delegato del sindacato automobilistico SIA-GSEA, ad informare la stampa che questa interruzione della produzione è dovuta a una carenza di fornitura in termini di “parti sterzo e deflettori motorizzati”.

Lo stop ha avuto inizio ieri 21 febbraio, proseguirà per tutto oggi. Inoltre in quel sito produttivo, sempre per lo stesso motivo, non si lavorerà nemmeno sabato 26 febbraio. Dunque nella fabbrica di Stellantis in Francia si dovrebbe tornare a lavorare dopo domani. Questo ovviamente sempre che non sia necessario allungare ulteriormente lo stop. In questi casi infatti non si sa mai come andranno le cose purtroppo.

Producendo la Citroën C5 Aircross e la Peugeot 5008, lo stabilimento Stellantis di Rennes-la-Janais ha operato con un’unica squadra tra settembre 2021 e gennaio 2022, a causa della mancanza di semiconduttori. Ma da lunedì 14 febbraio è attiva una seconda squadra di produzione per gestire le catene di montaggio nel pomeriggio, grazie all’assunzione di 180 precari. In totale, lo stabilimento ha 2.400 dipendenti.

Vedremo dunque se nei prossimi giorni il problema che ha causato questo stop sarà definitivamente risolto e se nello stabilimento del gruppo automobilistico del numero uno Carlos Tavares si potrà finalmente tornare alla normalità.

