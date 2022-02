Stellantis premia per l’ultima volta i rivenditori di ex marchi FCA

Arrivano novità importanti per il gruppo Stellantis dalla Germania. La divisione tedesca del gruppo automobilistico che a livello globale è guidata dal CEO Carlos Tavares, ha premiato i partner di distribuzione degli ex marchi FCA con il “Customer First Award for Excellence”. Sono stati premiati 14 concessionari dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Fiat Professional e Mopar.

In Germania Stellantis premia per l’ultima volta i concessionari dei marchi ex FCA

Per fare ciò, nella seconda metà del 2021 hanno dovuto mostrare prestazioni eccezionali nelle seguenti cinque categorie: soddisfazione del cliente, rispetto degli standard, formazione dei dipendenti, qualità dei processi e innovazione aziendale. Quest’ultimo include una spiegazione comprensibile di nuovi temi come la tariffazione pubblica, la digitalizzazione e i servizi connessi in fase di vendita.

Le aziende insignite del “Customer First Award” da parte del gruppo Stellantis per quanto riguarda il 2° semestre 2021 sono le seguenti:

Auto Seitner di Alzey

Mori Schoeberl di Ingolstadt

Auto Maier di Albstadt

Autohaus am Hainberg di Oberasbach

Concessionaria Kammergruber di Burghausen

Automobile Kroppen di Herten

Werner Brohl di Rastatt

Autohaus Poemmerl di Cham

Auto Center Ahrendt di Neumünster

Concessionaria Rainer Wernitz di Oberndorf

Autohaus Hellinger di Schwaig

Concessionaria Manfred Schulte di Moorege

Concessionaria di automobili Lindner di Illertissen;

Automobile Center Pauli di Buchloe.

Il Customer First Award è stato introdotto nella maggior parte dei mercati europei nel 2020 e offre riconoscimenti internazionali. Dopo la fusione di FCA e Groupe PSA per formare Stellantis, sarà sostituito da un nuovo premio di qualità, in modo che i rivenditori di tutti i marchi del gruppo possano partecipare in futuro. Questo è il motivo per cui si tratta dell’ultima volta che questo premio viene assegnato così come avviene oggi.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares promuove l’innovazione del settore attraverso le start-up