Jeep Compass Altitude 2022: ordini aperti negli USA

Arrivano novità importanti dagli USA per Jeep. La nuova Jeep Compass 2022 sta ottenendo un altro pacchetto in base alle richieste dei clienti che chiedevano un look più personalizzato direttamente dalla fabbrica. Il pacchetto Altitude Appearance, ora disponibile per l’ordine, offre la leggendaria capacità Jeep 4×4 con accenti e caratteristiche esterne Gloss Black.

Negli USA aperti gli ordini per la nuova Jeep Compass Altitute 2022

“La Jeep Compass 2022 ha inaugurato nuovi livelli di comfort e funzionalità. La sua leggendaria capacità 4×4 rimane al centro, mentre gli splendidi interni completamente nuovi e le tecnologie avanzate attirano gli acquirenti che desiderano un look ancora più personalizzato”, ha affermato attraverso un comunicato Jim Morrison, Senior Vice President e Head of Jeep Brand North America. “Stiamo portando Compass a un altro livello con il nuovo pacchetto Altitude, che aggiunge un aspetto distintivo che si distinguerà sia sui sentieri che sulle strade” ha continuato il numero uno della casa automobilistica americana in Nord America.

Il nuovissimo pacchetto Jeep Compass Altitude 2022, con un prezzo al dettaglio consigliato dal produttore statunitense di $ 1.645, include cerchi in alluminio nero lucido da 18 pollici, badge e dettagli esterni nero lucido, tetto verniciato di nero e terminale di scarico luminoso.

Gli interni ben realizzati e generosamente dotati includono sedili in tessuto/vinile nero premium con cuciture nere, un volante con rivestimento premium, accenti Piano Black e il tetto nero. Ampie caratteristiche di sicurezza e protezione standard includono l’avviso di collisione in avanti a piena velocità con frenata attiva, monitoraggio dell’angolo cieco e sistema di gestione della corsia attivo.

La nuova Jeep Compass Altitude si unisce all’edizione 2022 (Jeep) RED Compass, recentemente lanciata negli Stati Uniti e in Canada e fa parte di una partnership multimarca del gruppo Stellantis con la campagna (RED) per donare fondi che aiutano a combattere le emergenze sanitarie globali.

Basato sul ben equipaggiato allestimento Limited, il modello in edizione speciale (RED) include vernice esterna Redline Pearl-Coat, tetto e rivestimento inferiore verniciati in tinta carrozzeria, cerchi verniciati in alluminio da 19 pollici, sedili avvolgenti rivestiti in pelle nera, Uconnect 5 con display touchscreen digitale da 10,1 pollici e badge unico.

I modelli Compass Altitude 4×4 e in edizione speciale (RED) 4×4 sono dotati di serie del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain leader della categoria, che offre tre impostazioni di controllo della trazione per fornire calibrazioni ottimizzate per ogni data guida scenario. Insomma sicuramente una novità interessante per Jeep negli Stati Uniti che continua ad essere la vera roccaforte delle immatricolazioni del marchio di Stellantis che non si accontenta e vuole crescere ancora in questo 2022.

