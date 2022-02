Stellantis: a Melfi ancora uno stop

Arrivano ancora brutte notizie da Melfi per il gruppo Stellantis. Un nuovo stop alla produzione è stato ufficialmente confermato dalla Fim Cisl. Questo nuovo stop previsto per il sito produttivo andrà dalle ore 6 di venerdì 18 febbraio e fino alle ore 6 di lunedì 21 febbraio. Nella fabbrica vengono prodotte Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass sia nelle versioni termiche che in quelle ibride.

Annunciato un nuovo stop alla produzione per lo stabilimento Stellantis di Melfi

Ancora una volta la causa di questo stop annunciato è la mancanza di semiconduttori. Il problema che sembrava potesse attenuarsi in questo 2022, non sembra invece dare segni di miglioramento almeno per quello che riguarda l’impianto italiano di Stellantis.

I sindacati nutrono molte preoccupazioni per lo stabilimento che vive sicuramente un momento difficile causato dalle frequenti interruzioni di produzione. Ricordiamo che dal 2024 in questa fabbrica nascerà una nuova super linea con l’arrivo di 4 nuovi modelli. Questi dovrebbero garantire la piena occupazione della fabbrica. Si parla tra gli altri di almeno un modello di Lancia, uno di Opel e uno di Jeep. Ma per adesso si tratta di semplici voci. In questo momento però la data del 2024 sembra lontanissima per lavoratori e sindacati che guardano con estrema preoccupazione ai prossimi mesi.

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares nei mesi scorsi aveva detto che il problema della mancanza dei semiconduttori era ancora lontano da una risoluzione, ma che si augurava che entro la fine del 2022 la situazione potesse migliorare. Vedremo dunque cosa avverrà nelle prossime settimane a Melfi dove fino ad ora in questo 2022 la produzione è stata fortemente limitata dalla mancanza di componenti.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico annuncia che nel suo stabilimento di Melfi la produzione si fermerà sino al 14 febbraio