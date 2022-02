Stellantis vuole chiudere due siti di ricerca e sviluppo in Francia

Stellantis mercoledì ha difeso il suo piano di riorganizzazione dei suoi cinque siti terziari e di ricerca e sviluppo nell’Ile-de-France, annunciando la chiusura di due di essi e la revisione degli altri tre, al fine di ridurre i costi e adattarsi alla nuova realtà in cui lo smart working è ormai predominante.

Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares e nato dalla fusione tra Psa Groupe e Fiat Chrysler Automobiles ha tenuto un Comitato economico e sociale centrale (CSEC) sulla perizia richiesta dai sindacati sul suo progetto Horizon presentato per la prima volta lo scorso ottobre.

Stellantis: il gruppo prevede di chiudere due siti di ricerca e sviluppo in Francia

Ciò prevede in particolare la chiusura del sito motoristico di Satory (Yvelines), il cui personale sarà trasferito nel 2024 al centro design di Vélizy, e la chiusura del sito dell’ex FCA a Trappes, le cui squadre vengono trasferite a Poissy.

Il sito di Poissy, dove Stellantis attualmente affitta due grandi edifici terziari, ospiterà invece un nuovo campus moderno ma ridotto a 3.400 postazioni per una forza lavoro di 8.200 persone, riflettendo lo sviluppo del lavoro a distanza diffuso durante la pandemia di coronavirus.

Si tratta dell’ennesimo annuncio di Stellantis volto a ridurre i costi. Ricordiamo infatti che il CEO Carlos Tavares subito dopo la fusione aveva confermato che grazie alla nascita del nuovo gruppo ci sarebbero stati risparmi nell’ordine dei 5 miliardi di euro all’anno per PSA groupe e Fiat Chrysler Automobiles.

Ottenere questi risparmi però si sta rivelando più difficile del previsto e sono già diversi gli annunci di chiusure e tagli al personale effettuati dal gruppo automobilistico a livello globale. Vedremo però come si evolverà la situazione all’interno del gruppo.

