Maserati 3500 GT Spyder: 950.000 euro per questo raro esemplare all’asta

Il 5 marzo, ad Amelia Island (Florida), RM Sotheby’s proporrà all’asta una bellissima Maserati 3500 GT Spyder del 1961 con carrozzeria Vignale. Si tratta di uno dei soli 242 esemplari costruiti e dovrebbe essere venduto a una cifra compresa tra 750.000 e 950.000 euro.

Alla fine degli anni ‘50, la casa automobilistica modenese aveva un disperato bisogno di un auto stradale attraente per il pubblico. Durante il Salone di Ginevra del 1957, venne presentata ufficialmente la 3500 GT.

Sotto il cofano c’è una versione depotenziata del motore a sei cilindri della 350S da corsa e inizialmente veniva fornita con freni a tamburo da 12 pollici e un assale posteriore di tipo Salisbury. In seguito a svariate richieste ricevute dei clienti, il Tridente decise di realizzare anche una versione decappottabile.

Dopo aver affidato alcuni telai per studi di design a Frua e Touring, approvò un progetto di Giovanni Michelotti e realizzato dalla carrozzeria Vignale per un modello di serie. Al Salone di Torino del 1959 debuttò la Maserati 3500 GT Spyder.

Come anticipato ad inizio articolo, l’auto venne costruita in sole 242 unità fino al 1964. Le auto successive sono particolarmente ricercate in quanto dispongono di freni a disco sulla parte anteriore e un cambio ZF a 5 rapporti.

L’esemplare atteso all’asta ha beneficiato di un recente restauro completo secondo gli standard dei concorsi e inoltre conserva il suo motore originale e il raro tettuccio rigido di fabbrica. Secondo le copie dei registri di fabbrica Maserati, il telaio n°1295 è stato ordinato nuovo alla fine di marzo del 1961 da una concessionaria di Milano.

Ha ricevuto due restauri completi fino ad ora

Costruito nell’aprile del ‘61, il telaio era dotato del motore a sei cilindri e di un cambio manuale ZF. La vettura, invece, montava cerchi a raggi Borrani e una carrozzeria rivestita in Azzurro Real mentre gli interni erano rivestiti in pelle Cannolly bianca. Fra le opzioni abbiamo un raro tettuccio rigido in tinta con la carrozzeria.

La Maserati 3500 GT Spyder fu completata a fine aprile e infine consegnata ad agosto al suo primo proprietario, una società di Roma. Anche se non si conosce la storia di questa vettura, sarebbe rimasta in Europa per molti anni mentre nel 2004 ha ricevuto un importante restauro a Praga.

Ciò includeva una riverniciatura in rosso arancio e un rivestimento interno in pelle beige. Al termine del restauro, la spider è stata importata negli Stati Uniti ed esposta in un museo a Danville, in California.

Nell’agosto del 2011, la 3500 GT Spyder è stata acquistata dall’attuale proprietario, un collezionista del Connecticut. Dopodiché, ha deciso di condurre un restauro completo. La carrozzeria è stata rivestita in un elegante blu notte, è stata installata una capote abbinata mentre gli interni sono stati rifiniti con pelle blu. Il tettuccio rigido originale di questa Maserati 3500 GT Spyder, invece, è stato riferito in bianco. Tutte le operazioni di restauro sono costate circa 500.000 dollari.