Stellantis: curiosa strategia per tagliare posti di lavoro in Francia

Anche il gruppo Stellantis, al pari di ogni altra casa automobilistica globale, si trova a fare i conti con il passaggio alle auto elettriche. Questo cambiamento, in grossa parte imposto dai governi e dall’Europa, porterà inevitabilmente ad una riduzione dei posti di lavoro nei prossimi anni all’interno dell’industria automobilistica.

Questo è quello che sta accadendo in Francia dove il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares sembra aver trovato un nuovo modo per ridurre il proprio libro paga: invia e-mail ai lavoratori con suggerimenti su come trovare nuovi interessanti lavori, altrove.

I dipendenti di Stellantis, così come confermano i sindacati, ricevono regolarmente avvisi su fiere del lavoro e servizi che aiutano a scrivere i CV vincenti, al punto che i rappresentanti sindacali accusano la direzione di Spam.

L’insolito stratagemma mostra quanto sia difficile per l’amministratore delegato Carlos Tavares tagliare il libro paga della tentacolare casa automobilistica nei principali mercati europei mentre si sforza di realizzare 5 miliardi di euro di risparmi promessi nell’ambito della fusione del 2021 tra FCA e PSA.

Le auto elettriche sono più semplici da produrre e richiedono meno persone per la loro produzione. Quindi Stellantis sa che inevitabilmente nei prossimi anni dovrà ridurre la sua forza lavoro che attualmente conta circa 300 mila dipendenti in tutto il mondo. Questo ovviamente mette sotto pressione il gruppo automobilistico.

Con queste email dunque si cerca di incoraggiare chi già è propenso ad una partenza volontaria a trovare un nuovo posto di lavoro in un’altra azienda. Infatti Tavares ha promesso nessun licenziamento e quindi si cerca di ridurre il numero di dipendenti con prepensionamenti e partenze volontarie.

