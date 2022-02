Il sorpasso di Stellantis a Volkswagen nel 2021? Non è avvenuto

Ieri aveva fatto discutere la notizia del sorpasso di Stellantis nei confronti di Volkswagen in Europa nel 2021 come numero di immatricolazioni complessive. Il gruppo di Carlos tavares, grazie in particolare all’exploit nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, sembrava avesse superato di poco meno di 700 unità il gruppo automobilistico tedesco che ha sede a Wolfsburg. In realtà però le cose non sono andate così.

Dopo un riconteggio emerge che il sorpasso di Stellantis su Volkswagen in Europa nel 2021 non c’è stato

Dopo un riconteggio delle immatricolazioni da parte di Dataforce è risultato che il gruppo Volkswagen si è confermato leader delle vendite nel vecchio continente in Europa con un vantaggio di 74.351 veicoli sulla società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Stellantis e Volkswagen però adesso sono molto più vicini di quanto non lo fossero nel 2020. In quell’anno infatti il gruppo tedesco aveva un vantaggio assai maggiore sulla somma delle immatricolazioni degli allora PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.

Alla fine il gruppo Volkswagen ha ottenuto 3.158.559 immatricolazioni lo scorso anno contro le 3.081.590 del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. Nonostante la leadership rimanga ai tedeschi Stellantis è consapevole che il momento del superamento del rivale sta per arrivare.

Forse già nel 2022 se le cose continueranno ad andare per il verso giusto la società nata nel gennaio del 2020 dalla fusione di FCA e PSA potrebbe diventare leader di mercato nel nostro continente in quello che sarà il suo secondo anno di vita. Del resto nelle gamme dei suoi brand sono attese tante novità e queste potrebbero dare un grosso contributo alla crescita ulteriore delle vendite della società. Tra queste ricordiamo Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale.

