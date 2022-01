Stellantis e Volkswagen: in due hanno il 47% del mercato in Spagna

In Spagna il mercato auto è dominato da due gruppi in particolare che insieme vantano una quota di mercato del 47 per cento. Si tratta di Stellantis e Volkswagen. In pratica il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha guidato il mercato automobilistico spagnolo totale nel 2021 registrando 257.191 immatricolazioni tra auto e veicoli commerciali, pari al 25,4 per cento di mercato, mentre il gruppo Volkswagen si è classificato secondo nel totale nazionale, con una quota del 21,7 per cento.

Dominio in Spagna nel mercato auto da parte di Stellantis e Volkswagen

Il gruppo Volkswagen è riuscito a essere leader nel 2021 nelle autovetture e nei veicoli fuoristrada, con 207.017 unità, il 24,08 per cento delle 859.477 immatricolate in Spagna lo scorso anno grazie in particolare all’ottimo risultato di Seat.

Al secondo posto nelle vendite di auto troviamo Stellantis con 192.704 unità e il 22,42 per cento di mercato, con Peugeot che è il suo marchio più venduto, classificandosi al secondo posto (67.266 unità, il 2,4% in più rispetto al 2020), mentre Citroën è ottava (47.072 vetture, il 7,4% in più rispetto all’anno precedente).

Bene anche Opel con 30.350 unità, Fiat, con 28.231 vetture (leggera flessione dell’1,0%), Jeep con 12.696 unità (aumento del 17,5%) e Alfa Romeo, con 2.319 auto vendute.

Dove Stellantis supera Volkswagen è nelle vendite di veicoli commerciali leggeri. Sommando la categoria auto e quella dei furgoni il gruppo di Carlos Tavares guida il mercato. Peugeot che è seconda sia tra le auto che per i veicoli commerciali leggeri nella classifica globale risulta essere la casa automobilistica con più vendite in assoluto.

Ovviamente i due gruppi sperano di confermare questi risultati anche nel 2022 che è appena iniziato. La lotta per il primo posto in Europa è serrata tra i due gruppi che si confermano leader di mercato nella maggior parte dei paesi del nostro continente.

