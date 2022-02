Ferrari SF90 Spider debutta ufficialmente in Brasile

Ferrari ha annunciato nelle scorse ore il debutto in Brasile della nuova Ferrari SF90 Spider, la versione scoperta della SF90 Stradale. La prima spider ibrida plug-in del cavallino rampante è disponibile a un prezzo di partenza di 8,4 milioni di dollari, che al cambio attuale corrispondono a 1,42 milioni di euro (in Italia parte da 473.000 euro).

Disponibile tramite Via Italia, l’importatore ufficiale di Ferrari in Brasile, la SF90 Spider è stata presentata a un gruppo di clienti brasiliani lo scorso 10 febbraio a Florianópolis. Equipaggiata con il motore V8 biturbo da 4 litri (F154 FA), riesce a sviluppare 780 CV di potenza a 7500 g/min e 800 Nm di coppia massima a 6000 g/min.

Ferrari SF90 Spider: 1,42 milioni di euro (al cambio) per acquistarla in Brasile

Accanto al propulsore endotermico troviamo tre motori elettrici capaci di sviluppare complessivamente 220 CV. Due unità sono presenti sulla parte anteriore e consentono alla Ferrari SF90 Spider di muoversi in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni fino a 25 km con una singola ricarica grazie alla batteria di trazione. La terza unità, invece, è stata posizionata tra il V8 endotermico e il cambio automatico a doppia frizione a 8 marce.

Impostando la modalità di guida Qualify, la spider ibrida plug-in riesce a sviluppare ben 1000 CV. A livello di prestazioni, la supercar impiega 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 7 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 340 km/h con tutti i motori attivati e 135 km/h sfruttando solo i motori elettrici.

Oltre alla modalità di guida Qualify, è possibile sfruttare il Manettino per impostare eDrive, Hybrid e Performance. Ferrari propone anche il pacchetto Assetto Fiorano che ottimizza l’aerodinamica, producendo 390 kg di carico aerodinamico in curva fino a 250 km/h.

In Brasile, la SF90 Spider viene fornita con una garanzia di 7 anni e revisioni ogni 20.000 km o 12 mesi senza limiti di chilometraggio. La vettura viene fornita con un tetto rigido ripiegabile denominato RHT (Retractale Hard Top) che non va ad intaccare il bellissimo design ereditato dalla versione Stradale.

È rimasta, inoltre, la copertura trasparente che mette in mostra l’otto cilindri con doppio turbocompressore. Secondo quanto affermato dal cavallino lampante, l’RHT si apre e richiude in soli 14 secondi con velocità fino a 45 km/h. Per quanto riguarda il peso, la Ferrari SF90 Spider pesa 100 kg in più rispetto alla Stradale, fermando l’ago della bilancia a 1670 kg.