Ferrari Purosangue: avvistato un nuovo prototipo con meno camuffamento [FOTO SPIA]

Proseguono i test su strada del nuovissimo e attesissimo Ferrari Purosangue. Nelle scorse ore, Walter Vayr ha pubblicato su Facebook diverse foto spia che mostrano un nuovo prototipo del primo SUV del cavallino rampante con meno camuffamento.

La snella mimetizzazione conferma che il nuovo Purosangue non sarà un vero e proprio SUV, ma più un crossover dall’assetto ribassato e sportivo, con un’ampia griglia frontale, dei grossi cerchi in lega multi-razza e quattro terminali di scarico posizionati sul retro (due per ogni lato).

Ferrari Purosangue: proseguono i test su strada del FUV

Conosciuto internamente con il nome in codice F175, il nuovo prototipo aveva il corpo di produzione. A livello estetico, la parte frontale dovrebbe essere presa in prestito dalla Roma. Sappiamo già che il Ferrari Utility Vehicle (FUV) sarà un veicolo molto importante per il cavallino rampante in quanto aiuterà a far crescere ancora di più il numero delle immatricolazioni totali, dopo un 2021 in cui è riuscito a registrare un nuovo record con oltre 11.000 nuove vendite.

Inoltre, in base alle ultime indiscrezioni, il Ferrari Purosangue potrebbe diventare il terzo veicolo ibrido plug-in del brand di Maranello dopo la SF90 Stradale e la 296 GTB. A differenza di queste ultime, però, che propongono una batteria con capacità di poco superiore alle 7 kWh, dovrebbe vantare un’unità più grande per pareggiare i 25 km di autonomia offerti con una singola ricarica e in modalità 100% elettrica dalle altre due vetture.

Ad ogni modo, lo storico brand italiano ha promesso che manterrà in vita ancora per un po’ il motore V12, ma purtroppo non sappiamo se troverà spazio sotto il cofano del Purosangue. Gli altri due powertrain attesi sono il nuovo V6 biturbo da 3 litri della 296 GTB e il V8 biturbo da 4 litri della SF90 Stradale.

Se proposto nella stessa configurazione della Gran Turismo Berlinetta, il primo SUV di Maranello diventerebbe il più potente al mondo in questo segmento, superando sia la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e il suo Hemi V8 sovralimentato da 717 CV che l’Aston Martin DBX707 e il suo V8 biturbo da 4 litri di origine AMG da 707 CV.

Altre caratteristiche attese a bordo del modello sono degli interni lussuosi, la trazione integrale, delle sospensioni pneumatiche e una nuova piattaforma. Recentemente, Ferrari ha confermato che la produzione del nuovo Ferrari Purosangue partirà proprio quest’anno, quindi possiamo ipotizzare che la presentazione ufficiale avverrà entro la fine del 2022. Le prime consegne, invece, partiranno e 2023.

Sul mercato, il FUV andrà a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Bentley Bentayga, Audi RS Q8, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX707 e Rolls-Royce Cullinan, dunque possiamo aspettarci un prezzo di partenza vicino ai 200.000 euro.