Ferrari F50: 3,2 milioni di euro per questo esemplare atteso all’asta

Il 2 febbraio, RM Sotheby’s terrà l’asta a Parigi (Francia) in cui proporrà diverse Ferrari davvero interessanti, fra cui questa Ferrari F50 del 1996.

Secondo le prime stime fatte dalla famosa casa d’aste, l’iconica supercar di Maranello dovrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 2,8 e 3,2 milioni di euro. Si tratta più precisamente della 140ª F50 costruita delle sole 349 unità complessive e ha percorso appena 12.722 km da nuova.

Ferrari F50: un esemplare del 1995 sarà proposto all’asta fra pochi giorni

La F50 è stata costruita per celebrare il 50º anniversario della Scuderia Ferrari ed è stata progettata da zero per proporre ai clienti un’esperienza di guida estremamente pura. Infatti, è stata definita da molti una monoposto di Formula 1 per la strada.

I parallelismi tra questa supercar e una vettura F1 sono parecchi. Ad esempio, abbiamo una carrozzeria in fibra di carbonio realizzata seguendo le esigenze della galleria del vento, delle sospensioni a doppio braccio oscillante, una vasca in composito di carbonio e un motore che è fra i più interessanti adottati su una supercar stradale.

Si tratta di un V12 aspirato da 4.7 litri (F130B) che è considerato un vero e proprio capolavoro ed è un diretto discendente del V12 da 3.5 litri usato sulla 641 F1 di Alain Prost. Tale propulsore è stato installato direttamente sulla parte posteriore della vasca e utilizzato come elemento del telaio.

Diverse soluzioni tecniche hanno permesso di ottimizzare il peso, eliminando la necessità di un telaio ausiliario posteriore. Inoltre, è stata notevolmente migliorata la rigidità torsionale unendo il motore e la monoscocca in un’unica cosa.

Parlando di numeri, la Ferrari F50 è in grado di sviluppare 520 CV di potenza a 8500 g/min e 471 Nm di coppia massima a 6500 g/min, abbinato alla trazione posteriore e a un cambio manuale 6 marce. I dati ufficiali forniti da Maranello parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,87 secondi e una velocità massima di 325 km/h.

L’esemplare atteso all’asta a Parigi è stato consegnato nuovo al suo primo proprietario tramite una concessionaria parigina il 24 giugno del 1996. Presenta ancora le sue specifiche originali con la carrozzeria rivestita in Rosso Corsa e interni in pelle e alcantara nera.

A luglio 2019 ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche e inoltre viene accompagnata da hard top e flight case rimovibili, portafogli in pelle contenente i manuali utente e il libretto di servizio e il certificato TÜV ottenuto a maggio 2021.