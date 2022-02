Abarth 595 conquista il premio Best Car 2022 in Germania

Il 2022 si apre con un trionfo per Abarth. Per la settima volta consecutiva, è stato assegnato alla gamma di modelli Abarth 595/695 il titolo di Best Car indetto dalla prestigiosa rivista Auto Motor Und Sport. Con il 26,1% dei voti, la vettura dello Scorpione si è imposta nella categoria Mini Cars/Import, una delle 12 classifiche in cui è suddiviso il concorso.

Per la 46ª volta, il concorso Best Cars ha chiesto ai lettori della nota rivista tedesca di indicare le proprie auto preferite tra quelle disponibili sul mercato locale. Oltre 100.000 elettori hanno espresso il proprio voto, scegliendo tra 386 modelli attualmente sul mercato suddivisi in 12 categorie, che includevano ciascuna una classifica dedicata alle auto d’importazione.

Abarth 595: i lettori di Auto Motor Und Sport hanno premiato la gamma dello Scorpione

La vittoria del concorso Best Cars 2022 è un ulteriore conferma del successo internazionale delle piccole auto sportive di Abarth e della passione per il marchio torinese nel mercato tedesco. Per questo motivo, il brand italiano esprime il proprio orgoglio per il traguardo raggiunto e ringrazia gli esperti e gli appassionati lettori di Auto Motor Und sport che hanno scelto per la settima volta consecutiva la gamma Abarth 595/695.

Il segreto del successo delle sue vetture risiede nelle due anime del marchio: performance e stile. Inoltre, di recente la casa automobilistica di Stellantis ha lanciato due novità molto interessanti: la F595 e la 695 Esseesse.

La prima è la serie speciale dedicata ai più giovani appassionati dello Scorpione che desiderano performance e tecnologia e viene fornita con il motore T-Jet da 1.4 litri derivato da quello delle monoposto di Formula 4. Inoltre, l’Abarth F595 rende omaggio alla monoposto Formula Italia ideata da Carlo Abarth nel 1971.

L’Abarth 695 Esseesse, invece, è una serie limitata il cui nome affonda le proprie radici nella storia del marchio e rinvia direttamente ai suoi albori, quando i kit di trasformazione degli anni ‘60 fecero la fortuna di Carlo Abarth, considerandolo come l’inventore dell’elaborazione per le vetture di produzione di massa.

Ispirata all’omonimo modello del 1964, la 695 Esseesse è il perfetto connubio di esclusività e sportività, come dimostra il cofano in alluminio che la alleggerisce e modifica la distribuzione dei pesi oppure lo Spoiler ad Assetto Variabile che migliora l’aerodinamica.

Pure in questo caso troviamo il motore T-Jet da 1.4 litri che sviluppa 180 CV e 250 Nm a 3000 g/min. Impiega 6,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h mentre il quarto di miglio viene completato in 15,1 secondi.