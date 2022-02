Polizze Rc auto: perché quelle on line sono letteralmente esplose

Ogni mese che passa, ogni giorno che passa, sono sempre di più gli automobilisti che scelgono di stipulare un contratto RC auto direttamente on line. Una scelta che dietro ha delle motivazioni che adesso andremo ad approfondire. Fatto sta che come si legge su un report del sito “Segugio.it”, uno dei comparatori più utilizzati, si registra un netto incremento di automobilisti che si rivolgono alle compagnie dirette o in rete per adempiere all’obbligo assicurativo per il proprio veicolo.

Polizze on line, i numeri del boom

Da anni sono diventate una valida alternativa alla polizza classica, stipulata con l’assicuratore di fiducia, con il proprio agente o subagente negli uffici territoriali delle tante compagnie che operano in Italia. Parliamo delle polizze dirette o on line che molti automobilisti stipulano per assicurare la propria auto o la propria moto, sulla responsabilità civile verso terzi. Si tratta della polizza obbligatoria per poter circolare con i veicoli in Italia.

Inizialmente guardate con scetticismo, soprattutto alla luce delle tante, troppe truffe che si sentono in giro in materia, le compagnie on line stanno sempre più prendendo quota di mercato. E su Segugio.it si riportano dati eloquenti a dimostrare che adesso moltissimi automobilisti scelgono proprio questa via per assicurare i veicoli loro intestati.

La comodità di fare tutto da soli, comodamente a casa non può essere l’unica motivazione che spinge i più ad adottare questa soluzione. Inoltre, si sceglie una via che prevede l’esborso anticipato dei soldi relativi al premio da versare, prima di avere la polizza. Una cosa che in Agenzia o in Sub Agenzia non accade dal momento che il contatto è diretto tra assicuratore e cliente e il passaggio del danaro avviene in tempo reale con la consegna della polizza.

Va anche detto che ormai tutte le compagnie adottano la soluzione della documentazione telematica, con il contratto assicurativo e tutta la documentazione che viene girata telematicamente al cliente. Una cosa che avvicina molto le compagnie per così dire “terrestri” a quelle on line.

I motivi del perché si sceglie la polizza Rc auto on line

La crescita esponenziale di utenti che si rivolgono alle compagnie dirette per stipulare l’assicurazione obbligatoria per circolare con il proprio veicolo, ha diversi perché. Proprio Segugio.it ne elenca alcuni.

Il primo fattore che determina questo indirizzo che stanno prendendo molti utenti è senza dubbio la convenienza delle tariffe. Non sempre ma assai di frequente, una polizza on line ha tariffe e quindi premi più bassi di quelli che si trovano in giro per Agenzie e Sub Agenzie. C’è poi il fattore, altrettanto importante e già citato della comodità. Non bisogna andare da nessuna parte, si può fare tutto da soli e comodamente a casa con PC, tablet e persino con un semplice smartphone.

Inoltre c’è una grande scelta di tariffe e grazie ai siti comparatori, si può scegliere la soluzione che a parità di garanzie offre il maggior risparmio. Senza contare poi la personalizzazione delle tariffe, con l’utente che in base alle proprie esigenze può scegliere il pacchetto più consono alle sue necessità.

E il prezzo, cioè i premi, sono nettamente più favorevoli nel canale telematico, con risparmi superiori ai 60 euro in media. Una cosa da non sottovalutare questa vista la grave crisi di questi anni di pandemia.

Anche dall’Ivass si evincono numeri altisonanti per le polizze Rc auto a distanza

Qualche giorno fa è fuoriuscito il report Ivass sui reclami contro le compagnie di assicurazione. Un report che non centra niente con l’argomento in questione, ma che ha dimostrato,numeri alla mano,il boom di queste compagnie on line.

Oltre a riportare l’andamento dei reclami per singola compagnia, il report dell’Istituto di Vigilanza delle assicurazioni riporta anche il numero di contratti Rc auto sempre per singola compagnia. Comprese naturalmente le compagnie on line.

I numeri del mercato assicurativo

Una valida alternativa abbiamo detto in riferimento alle compagnie telematiche di assicurazione. Adesso in Italia stipulare un contratto Rc auto può essere effettuato perseguendo tre strade:

Assicurazioni dirette con compagnie online;

Canale tradizionale presso Agenzie e Sub Agenzie assicurative territoriali o tramite Broker;

Canale finanziario, per il tramite di imprese bancarie e finanziarie tramite promotori, sportelli bancari, sportelli postali e simili.

L’analisi che presenta il boom delle polizze on line è stato fatto partendo dal primo semestre 2018 rispetto al primo semestre del 2021. Sono cresciti del 3,9% i contratti assicurativi in linea generale. Poi, il canale delle banche ha perso quota, con un segno meno pari al 12,3%. Stabile il settore delle Agenzie e dei Broker. Quello che fa segnare un netto miglioramento, con un + 35% è proprio il canale telematico. Basti pensare che tra 2020 e 2021 questo canale ha racimolato ben 800.000 clienti in più.