Stellantis: in Francia trovato importante accordo con i sindacati

Dalla Francia arrivano importanti novità che riguardano Stellantis. A quanto pare infatti, il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares e la maggioranza dei rappresentanti sindacali francesi hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di posti di lavoro da uno stabilimento di motori a benzina e diesel a Douvrin, nel nord della Francia, a un nuovo impianto di batterie elettriche che sarà realizzato sempre in quella località. La notizia sarebbe stata riferita nelle scorse ore da diverse fonti alla Reuters.

Trovato accordo tra Stellantis e sindacati francesi per il trasferimento dei dipendenti da Douvrin alla nuova Gigafactory

L’accordo riguarderebbe i sindacati CFTC, Force Ouvrière e CFE-CGC – che rappresentano la maggioranza del personale. Questi firmeranno un accordo per trasferire i lavoratori dallo stabilimento fondato nel 1969 a un impianto di batterie ancora da costruire nelle vicinanze. Stellantis al momento non ha voluto rilasciare commenti a quelle che rimangono ora come ora delle semplici indiscrezioni anche se prodotte da fonte autorevole.

Sebbene la loro opposizione non ostacoli l’approvazione dell’accordo, il più grande sindacato del personale, la CGT e il sindacato CFDT in precedenza avevano affermato che non avrebbero firmato l’accordo con Stellantis, poiché considerano insufficiente l’impegno a trasferire 400 posti di lavoro nella nuova fabbrica di batterie.

La “gigafactory” del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nascerà grazie ad un progetto congiunto con TotalEnergies e Mercedes-Benz. Si tratta della prima fabbrica di questo tipo ad essere realizzata in Francia. Questo nuovo impianto dovrebbe aprire nella seconda metà del 2023.

Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno in proposito nei prossimi giorni e soprattutto se nelle prossime ore la notizia sarà ufficialmente confermata dal gruppo Stellantis. Ricordiamo che anche in Italia a Termoli sarà realizzata una Gigafacotry. L’accordo tra il gruppo di Carlos Tavares e il governo italiano sarebbe stato raggiunto nella giornata di ieri.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, Alfa Romeo Tonale: le parole del sindaco di Pomigliano