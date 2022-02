Marelli farà fanali anche per Opel e Peugeot

Arrivano buone notizie da Marelli dopo che nei giorni scorsi l’azienda che un tempo faceva parte di Fiat Chrysler Automobiles ha fatto parlare di sé per gli esuberi annunciati in Italia. Oggi invece è stato comunicato che l’azienda nata dalla fusione tra Magneti Marelli e Caslonic Kansei produrrà nuovi fanali anche per i marchi del gruppo Stellantis: Opel e Peugeot.

Marelli batte la concorrenza tedesca per la produzione dei fari delle auto di Opel e Peugeot

I nuovi fari per Opel e Peugeot saranno prodotti in Italia a Venaria in uno degli stabilimenti che Marelli possiede nel nostro paese. La produzione avverrà in una fabbrica molto famosa. Si tratta della della ex Carello, che negli anni ‘70 divenne assai nota per i proiettori Megalux. Tra i concorrenti che sono stati battuti per ottenere questa commessa, segnaliamo anche i tedeschi di Hella.

Quello dei fanali è un settore che non dovrebbe entrare in crisi con il passaggio alla produzione di sole auto elettriche, a differenza di altri componenti che con l’avvento della mobilità elettrica verranno meno come ad esempio le marmitte.

Davide Provenzano, segretario della Fim-Cisl di Torino si è detto ovviamente molto contento di questa notizia che assicura allo stabilimento un futuro per molti anni. Tra le auto che dovrebbero beneficiare dei nuovi fari targati Marelli non solo Opel e Peugeot: Peugeot 308/ 208, Opel GrandLand, Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale e le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Vedremo in proposito quali altre notizie arriveranno da Marelli nei prossimi giorni. In ogni caso si tratta di una buonissima notizia per l’intero comparto in Italia.

