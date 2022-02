FCA Bank annuncia l’inizio di una collaborazione con VinFast

Crédit Agricole Consumer Finance ha manifestato l’intenzione di ottenere la piena proprietà di FCA Bank e Leasys Rent per creare un player a livello europeo nel settore dei finanziamenti automotive e della mobilità.

CA Consumer Finance, infatti, condivide pienamente il nuovo percorso strategico di FCA Bank, ossia sostenere le case automobilistiche attraverso joint-venture e partnership strategiche e lavorando per una mobilità più green sostenibile.

FCA Bank: la banca di Stellantis e VinFast annunciano una partnership

Questo approccio è assolutamente in linea con la strategia e l’impegno del Gruppo Crédit Agricole ad agire in favore del clima e della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. In questo contesto, Crédit Agricole Consumer Finance accoglie con favore l’ingresso di FCA Bank nei negoziati con VinFast.

Per chi non la conoscesse, si tratta di una casa automobilistica vietnamita produttrice di veicoli elettrici all’avanguardia di fascia premium che sta crescendo rapidamente e si sta affacciando sul mercato europeo. La collaborazione tra le due società ha lo scopo di fornire servizi finanziari e di mobilità online e un’esperienza integrata ai clienti europei di VinFast.

Nguyễn Thanh Thúy, CEO di VinFast Europe, ha dichiarato che l’azienda è lieta di annunciare questa potenziale partnership con FCA Bank e si augura di poter creare presto una cooperazione dinamica, che rifletta l’impegno di VinFast a posizionarsi sul mercato europeo attraverso alleanze strategiche all’avanguardia e tecnologie avanzate che interessino l’intero business.

Il brand metterà a disposizione tutta la sua esperienza nel settore dei finanziamenti automotive

Con quasi 100 anni di esperienza nel settore dei finanziamenti automotive, più di 1,7 milioni di clienti in 18 paesi e 25 miliardi di euro di prestiti e leasing in essere, FCA Bank è oggi uno dei principali operatori in Europa, aggiudicandosi nel 2019 e nel 2020 il titolo Captive of the Year occasione dei Motor Finance Awards di Monaco di Baviera.

I partner attuali e futuri della banca di Stellantis potranno inoltre beneficiare della rete europea di 550 Leasys Rent Mobility Store, veri e propri punti di riferimento per i prodotti dedicati alla mobilità con oltre 1200 stazioni di ricarica per promuovere il noleggio a breve termine, l’abbonamento e le soluzioni di mobilità, soprattutto tra i clienti di veicoli elettrici.

Stéphane Priami, Deputy CEO di Crédit Agricole, CEO di CA Consumer Finance e presidente del consiglio di amministrazione di FCA Bank, ha detto di sostenere pienamente la strategia di FCA Bank di focalizzare la propria attività su servizi finanziari e di mobilità per le case automobilistiche coinvolte nella transizione energetica.

Priami accoglie con favore le trattative con VinFast, marchio prestigioso e innovativo ed l’esempio perfetto di ciò che sarà l’industria automobilistica di domani.