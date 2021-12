FCA Bank: nasce il nuovo ramo della banca in Portogallo

Prosegue il percorso evolutivo di FCA Bank in Europa. Nelle scorse ore, il Gruppo Bancario ha annunciato l’apertura della sua nuova branch in Portogallo, con sede a Lisbona.

Come già avvenuto con le controllate in Francia, Polonia e Belgio (costituite rispettivamente nel 2021, nel 2020 e nel 2018), il nuovo ramo portoghese prende il posto della filiale già attiva nel paese, FCA Capital Portugal, che potrà così operare con il nome FCA Bank e il relativo logo.

FCA Bank: apre in Portogallo il nuovo ramo della banca di Stellantis

La succursale con sede a Lisbona andrà a integrare un perimetro bancario sempre più capillare sul territorio europeo, aggiungendo un importante tassello alla strategia del marchio di Stellantis che prevede l’accrescimento della propria competitività sul mercato internazionale.

Inoltre, attraverso questa evoluzione societaria, la Banca potrà rendere ancora più efficienti i propri processi organizzativi e di gestione della clientela. FCA Bank Portugal gestirà le attività di credito nelle loro diverse forme, seguendo i principi di sana e prudente gestione tipici dell’attività bancaria, agendo attivamente a supporto delle vendite e delle operazioni di marketing del gruppo e degli altri partner automobilistici.

Ricordiamo che il marchio si impegna principalmente nel finanziamento di auto, con l’intento di soddisfare ogni requisito di mobilità anche attraverso i servizi di noleggio della controllata Leasys. Si tratta di una joint-venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole. FCA Bank fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia in Europa.

I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. Al momento, la banca è presente in 17 paesi europei e in Marocco, sia direttamente che attraverso delle filiali. Al 31 dicembre 2020, FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 26,2 miliardi di euro.

Sempre in Portogallo, FCA Bank ha recentemente acquisito Sadorent tramite Leasys Rent, brand di Leasys specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine. In questo modo, l’azienda ha potuto espandere ulteriormente la sua presenza nella nazione.