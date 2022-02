Ferrari: la nuova monoposto per il 2022 si chiamerà F1-75

A circa due settimane dall’effettiva data di presentazione della nuova monoposto, fissata per il 17 febbraio prossimo, Ferrari ha definito quella che sarà la denominazione reale della monoposto ad effetto suolo destinata alla stagione 2022. La nuova Ferrari si chiamerà infatti F1-75, una denominazione che fissa in alto un’accoppiata iconica fra la denominazione della massima serie dell’automobilismo sportivo e il 75esimo anno dalla realizzazione della prima vettura del Cavallino Rampante.

Una denominazione fortemente celebrativa quindi, che arriva due anni dopo quella che celebrava la non proprio fortunata SF1000 della stagione 2020 che allora celebrava i 1.000 Gran Premi disputati dalle monoposto del Cavallino Rampante in Formula 1. In termini numerici si può dire che il progetto 674 di Ferrari, che si chiamerà ufficialmente appunto F1-75, sarà anche la 26esima monoposto che disputerà una stagione di Formula 1 in accordo con una denominazione che riporta la sigla di identificazione del Circus. La prima fu infatti la Ferrari 125 F1 del 1950, mentre l’ultima è stata la Ferrari 248 F1 del 2006.

La Ferrari F1-75 celebrerà la lunga storia del costruttore di Maranello

L’omaggio è quindi piuttosto corposo per Ferrari e giunge qualche settimana dopo la presentazione del logo dedicato proprio al 75esimo anniversario dalla prima presentazione di una Ferrari vera e propria realizzata dal costruttore del Cavallino Rampante. Una condizione celebrata dal presidente della Ferrari, John Elkann, con queste parole:

“La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75”

Prosegue perciò la storia del Cavallino Rampante in Formula 1, con la volontà di tornare finalmente a fare bene fissata in alto tra le prerogative di Charles Leclerc e Carlos Sainz e fra quelle di tutti i Tifosi della Ferrari. In termini di denominazioni recenti, dopo il flop della SF1000, si ricorda la SF90 del 2019 che celebrava i 90 anni della Scuderia che permise a Charles Leclerc di cogliere le sue uniche due vittorie attualmente portate a casa in Formula 1.

La nuova Ferrari F1-75 sarà presentata il 17 febbraio, in videoconferenza, col debutto fissato in pista al Montmelò il 22 febbraio durante un filming day per poi l’indomani dare avvio ai test pre stagionali in programma fino al 25 febbraio.