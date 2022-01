Ram: il pick-up elettrico viene migliorato ogni mese con l’uscita dei rivali

Stellantis è sicuramente in ritardo rispetto ai competitor con il suo pick-up Ram elettrico. Il nuovo Ford F-150 Lightning sarà disponibile all’acquisto negli Stati Uniti a partire da questa primavera mentre le consegne del GMC Hummer EV sono già in corso. Inoltre, Chavrolet ha sfruttato il CES 2022 di Las Vegas per presentare in anteprima il nuovo Silverado EV.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il primo pick-up 100% elettrico della casa automobilistica americana arriverà nel 2024. Tuttavia, Carlos Tavares – CEO di Stellantis – non è molto preoccupato di questa cosa.

Ram: Carlos Tavares parla del primo pick-up elettrico del brand

Il dirigente afferma che arrivare più tardi rispetto ai rivali permette a Ram di valutare le capacità degli altri modelli elettrici e apportare modifiche per migliorare il modello. Durante una chat online con Morgan Stanley, Tavares ha affermato che la corsa al lancio dei pick-up elettrici sta alimentando l’immaginazione e l’esperienza degli ingegneri del gruppo automobilistico italo-francese.

L’ad ha aggiunto che il Ram elettrico viene definito ogni mese per migliorare le sue capacità dopo aver preso in considerazione le caratteristiche dei modelli delle società competitor.

“Stiamo preparando il pick-up EV per il 2024 e lo stiamo facendo adeguando le specifiche e adeguando le prestazioni in funzione di ciò che vediamo in arrivo dai nostri concorrenti. È un dato di fatto che arriveremo leggermente dopo di loro. Ma è anche un dato di fatto che abbiamo l’opportunità di adattare la competitività e l’attrattività dei nostri pick-up a ciò che stanno facendo, che è un gioco competitivo, che è una situazione fantastica per il consumatore perché il vero vincitore di questa competizione è il consumatore”, ha detto Tavares.

Ad ogni modo, Stellantis ha confermato per la prima volta l’esistenza del primo pick-up Ram a zero emissioni a luglio 2021 in occasione dell’evento EV Day. Al momento non conosciamo ancora il suo nome ufficiale, ma addetti ai lavori sostengono che potrebbe chiamarsi Ram 1500 EV o Ram 1500 Electric.

Quello che sappiamo fino ad ora è che sorgerà sulla piattaforma STLA Frame progettata appositamente per SUV, pick-up e veicoli commerciali appartenenti ai segmenti E ed F. Il gruppo ha dichiarato che questo pianale permetterà di offrire un’autonomia massima di 800 km grazie all’installazione di batterie con capacità compresa fra 159 e oltre 200 kWh.