Bottas: ‘Tutto è possibile con le nuove norme’

Secondo Valtteri Bottas quest’anno in Formula 1 tutto è possibile. Le nuove norme potrebbero aver rivoluzionato gli equilibri sulla griglia del campionato del mondo che inizierà il mese prossimo. Il finlandese è passato dalla Mercedes, vincitrice del campionato costruttori nelle ultime otto stagioni, al team Alfa Romeo F1, solo nono in classifica la scorsa stagione. Nonostante ciò l’esperto pilota non si lascia scoraggiare e spera che i grandi cambiamenti in atto in F1 possano fare un miracolo.

Per Bottas in Formula 1 con le nuove regole tutto è possibile

“Sento che questa è la bellezza di questi nuovi regolamenti, e il limite di budget, e tutto ciò che ne consegue, sento che, come ha detto Fred (Vasseur), tutto è possibile” ha dichiarato il nuovo pilota di Alfa Romeo F1 che come compagno di squadra avrà il giovane pilota cinese Zhou.

L’ex numero uno della Mercedes dice che fin dall’inizio della sua avventura con Alfa Romeo ha percepito che qualcosa di diverso potrebbe capitare quest’anno al team del Biscione.

In base a quello che ha visto in fabbrica, alle persone con cui ha parlato che fanno parte del team e a tutto il resto, il finlandese ha come la sensazione che quest’anno si potrà togliere qualche bella soddisfazione.

Dopo tanti anni Bottas finalmente si è tolto dalle spalle l’ingombrante peso di essere il compagno di squadra di Lewis Hamilton e nel 2022 per la prima volta dopo tanto tempo sarà il nuovo punto di riferimento del team. Vedremo se il pilota sarà capace di dare il suo apporto al team ottenendo il miglior risultato possibile per la scuderia che negli ultimi due anni non ha certo brillato.

