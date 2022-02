Stellantis aderisce al Forum LGBTI+ Business and Rights

Arrivano importanti novità da Stellantis. Lunedì 31 gennaio il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha comunicato di aver firmato la lettera di adesione al Forum LGBTI+ Business and Rights.

La firmataria esattamente è stata la divisione del gruppo automobilistico in America Latina che guiderà le sue pratiche secondo i 10 impegni per la promozione dei diritti LGBTI+. Questi vanno dalla sensibilizzazione sul tema, alla creazione di gruppi di affinità, alle azioni per assumere e sviluppare questi talenti.

Stellantis firmato la lettera di adesione al Forum LGBTI+ Business and Rights

In un video diffuso alla stampa, il numero uno di Stellantis per l’America Latina, l’amministratore delegato Antonio Filosa, ha celebrato la nuova partnership e le recenti azioni della sua azienda. Il responsabile del gruppo in Sud America ha detto che la diversità rappresenta un elemento fondamentale per la società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e che essa consentirà alla sua azienda di realizzare un ambiente imprenditoriali sempre più giusto ed equo.

La casa automobilistica ha già una governance specifica per la diversità e l’inclusione formata da gruppi di affinità LGBTI+, genere, razza, colori ed etnie; e Persone con Disabilità. I comitati sono guidati da dipendenti volontari e hanno il supporto di direttori e sponsor. Stellantis è la quarta azienda del settore a diventare uno dei firmatari del Forum LGBTI+ Business and Rights. Sono incluse anche Renault e Lear, pioniere nella firma dell’impegno nel 2020 e Continental.

Insomma sicuramente una novità importante per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares, da sempre attento a queste problematiche che nel mondo dei motori ancora oggi purtroppo sono poco considerate.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares prevede fino a 1.400 esuberi volontari in Francia nel 2022