Stellantis prevede fino a 1.400 esuberi volontari in Francia nel 2022

Arrivano notizie non proprio positive dalla Francia per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Si dice infatti che l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares potrebbe tagliare fino a 1.400 posti di lavoro in Francia quest’anno con l’obiettivo di adattarsi ad un settore in piena evoluzione. La notizia è stata data da tre fonti sindacali un giorno prima che la direzione e i sindacati si siedano per discutere di retribuzione e condizioni di lavoro.

Dalla Francia dicono che Stellantis potrebbe tagliare fino a 1.400 posti di lavoro nel 2022

Ricordiamo che l’azienda, nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel mese di gennaio del 2021 lo scorso anno ha tagliato circa 1.380 posti di lavoro, tutti attraverso licenziamenti volontari, in Francia secondo un documento visto da Reuters.

Le tre fonti hanno affermato che la società stava pensando ad un numero simile per il 2022. “Stiamo pensando di continuare con le stesse misure quest’anno”, ha affermato una delle fonti. “Dovrebbero essere, ancora una volta, in media 1.300-1.400 esuberi quest’anno”.

Vedremo se in proposito arriveranno ulteriori novità nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che il prossimo 1 marzo il gruppo Stellantis svelerà il suo primo piano industriale e li capiremo cosa accadrà ai vari stabilimenti sparsi per il mondo.

Un po’ in tutti i paesi è forte la preoccupazione dei sindacati sulle decisioni che verranno prese dal CEO Carlos Tavares e dai suoi collaboratori. Anche perchè inevitabilmente con il passaggio alle auto elettriche, il numero di dipendenti necessari per costruire le nuove vetture è destinato a calare. Vedremo se queste notizie saranno ufficialmente confermate e in quali stabilimenti avverranno questi tagli di personale.

