Stellantis: nuova auto in Russia nel 2024?

Secondo indiscrezioni il gruppo Stellantis avrebbe deciso di lanciare un nuovo modello nel 2024 per aumentare di molto le sue vendite nel mercato auto della Russia. Si tratterebbe di un crossover compatto che verrebbe prodotto direttamente in Russia presso lo stabilimento di PSMA Rus di Kaluga. La notizia è stata confermata da Alexei Volodin, numero uno dei marchi Peugeot, Citroen e Opel in Russia.

Una nuova auto targata Stellantis per aumentare le quote nel mercato russo

A quanto pare si sta parlando molto probabilmente, della versione russa dell’utilitaria (lunghezza poco più di 4 m) della nuova Citroen C3, annunciata a settembre dello scorso anno per l’India e l’America Latina, ovvero, per i cosiddetti mercati emergenti.

La futura Citroen C3 per i mercati emergenti ha in comune solo il nome e l’identità aziendale con l’omonima berlina europea, ma in termini di tecnologia avranno poco in comune. Essa si basa sulla piattaforma CMP più moderna rispetto al modello europeo, che è costruito sulla vecchia piattaforma PF1.

Ciò significa che la Citroen C3 per i mercati emergenti può ricevere anche versioni elettriche. Inoltre, Citroen sta preparando un’intera famiglia di autovetture low cost per i mercati emergenti, che sarà completamente formata entro il 2024 e comprenderà almeno tre modelli. Anche questi dunque in futuro potrebbero raggiungere la Russia.

Insomma sembra proprio che il gruppo Stellantis si sia deciso finalmente a conquistare la Russia un mercato fondamentale per ottenere la leadership globale del settore automobilistico. Questa dunque potrebbe anche non essere l’unica notizia che riguarderà l’arrivo di nuovi modelli del gruppo automobilistico in Russia nei prossimi anni. Vedremo in proposito se il prossimo 1 marzo quando Stellantis rivelerà il suo nuovo piano industriale arriveranno ulteriori notizie.

