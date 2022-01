Peugeot, Citroen e DS celebrano il 60° anniversario di Mulhouse

Importante anniversari per Peugeot, Citroen e DS. Le tre case automobilistiche francesi che fanno parte del gruppo Stellantis festeggiano i primi 60 anni del famoso stabilimento di Mulhouse in Francia. Il sito industriale, oggi di proprietà del gruppo Stellantis, nasce con l’ascesa del marchio Peugeot. Fino a 60 anni fa la casa automobilistica del leone produceva le sue auto nello storico sito di Sochaux ma ad un certo punto quella fabbrica è arrivata al punto di saturazione e quindi i dirigenti dell’epoca di optare per un secondo stabilimento.

Lo stabilimento Peugeot di Mulhouse in Francia festeggia i suoi primi 60 anni

Furono prese in considerazione diverse città ma alla fine si decise di puntare su Mulhouse per via della sua vicinanza a Sochaux e per le sue vie di comunicazioni che già 60 anni fa erano molto buone e permettevano trasporti veloci. La prima pietra della fabbrica fu posta nel 1961 e circa un anno dopo lo stabilimento iniziò la produzione.

Inizialmente venivano prodotti cambi. Per la prima auto si dovrà aspettare il mese di settembre del 1972: una Peugeot 104. Seguirà la 205 con la quale inizierà l’automazione della linea. Nel 1991, Peugeot-Mulhouse ha acquisito la più grande macchina da stampa d’Europa. Da 2004 il sito è diventato multimarca accogliendo auto di DS e Citroen. Oggi lo stabilimento produce veicoli, ma anche sospensioni e propulsori. Il sito si estende su un’area di 320 ettari, di cui quasi un centinaio costruiti e conta circa 5.000 dipendenti.

Questo stabilimento anche in futuro continuerà ad essere molto importante per il gruppo Stellantis che con il prossimo piano industriale dirà esattamente cosa intende fare con le sue fabbriche nei prossimi anni. Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito.

