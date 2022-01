Frederic Vasseur conferma la prosecuzione dei rapporti con Ferrari

L’estromissione dall’Alfa Romeo Racing (ora Alfa Romeo F1 Team ORLEN) di Antonio Giovinazzi aveva prodotto più di qualche sospetto sull’effettiva prosecuzione, con un certo peso specifico, del rapporto tra la Scuderia Ferrari e la compagine italo elvetica di Hinwil. A smorzare questo sentimento ci ha pensato Frederic Vasseur, tema principal dell’Alfa Romeo F1 Team.

Il francese a capo del muretto del team italo elvetico ha infatti discusso anche di questo con Motorsport-total.com, ammettendo che la collaborazione fra Alfa Romeo e Scuderia Ferrari rimane ancora in essere con un ottimo livello di solidità. Questo perché l’esonero del giovane pilota di Martina Franca, sostituito col cinese Guanyu Zhou non rappresenta un motivo valido per interrompere i rapporti o per raffreddarli. È questo quanto ha fatto intendere Frederic Vasseur.

La scelta di un altro pilota non rappresenta una motivazione valida secondo Frederic Vasseur

Il team principal di Alfa Romeo F1 Team ha ammesso che la scelta di un nuovo pilota, in riferimento al sostituto di Antonio Giovinazzi che rimane legato fortemente alla Scuderia del Cavallino Rampante, non rappresenta una motivazione valida per escludere un rapporto collaborativo di lunga data con Ferrari.

D’altronde già nei giorni scorsi Frederic Vasseur aveva già confermato che nel prossimo futuro l’Alfa Romeo potrebbe ancora attingere dalla Ferrari Driver Academy per le future scelte relative ai nuovi piloti. Nonostante ciò, il sedile di Giovinazzi è finito fra le mani di Zhou che invece proviene dal vivaio Alpine. Le eventuali possibilità rimangono però relegate al 2023, quando si potrebbero presentare nuove opportunità.

Ora in Alfa Romeo F1 Team si punta su una coppia di piloti inedita. Accanto a Guanyu Zhou ci sarà infatti Valtteri Bottas che avrà il compito, secondo Frederic Vasseur, di accompagnare il percorso di inserimento nel Circus proprio di Zhou.

“Avere una nuova coppia di piloti e un debuttante da aiutare dovrebbe essere una motivazione per tutta la squadra”

ha ammesso il team principal del team italo elvetico.