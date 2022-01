Sigilli all’Autodromo di Adria a causa di un grave fallimento

All’Autodromo di Adria pare aver sventolato una bandiera a scacchi che nessuno si aspettava. Perlomeno non fino a questo lunedì quando l’ufficiale giudiziario ha posto i sigilli all’ingresso del tracciato in accordo con un provvedimento esecutivo dovuto alla procedura di fallimento numero 29/2020 F & M S.R.L. della F&M srl: si tratta di una società che in passato aveva amministrato l’Adria International Raceway.

L’Autodromo di Adria rimarrà quindi chiuso a causa di un buco finanziario di ben 53 milioni di euro, con i sigilli che sono stati apposti in sede quando il tracciato si trovava comunque nel pieno delle attività previste in pista. L’Autodromo è stato quindi sgomberato, costringendo team, mezzi e piloti ad abbandonare il tracciato creando anche qualche disagio a chi si trovava ad Adria provenendo dall’estero. L’attuale gestore dell’impianto, Bioitalia, non possiede invece alcuna colpa sul provvedimento di fallimento della già precedentemente citata società dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo.

L’attuale società ha sgomberato l’Autodromo di Adria così come prescritto dalle autorità competenti

L’Autodromo di Cavanella Po, in provincia di Rovigo, è stato quindi sgomberato così come richiesto nell’attesa che il provvedimento possa fornire le corrette risposte. Ne deriva quindi che il blocco alle attività dell’Autodromo di Adria si ripercuote sugli eventi in programma lungo il nastro d’asfalto che lo caratterizza. È facile ipotizzare che saranno sicuramente cancellati i due appuntamenti prossimi del WSK Champions Cup, ovvero il Mondiale di Kart, previsti il 23 e il 30 gennaio puntando quindi ad una condizione che fino a qualche ora fa nessuno poteva aspettarsi. I due eventi legati al mondo del kart si svolgeranno intanto al South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia. Importanti anche le ricadute economiche del provvedimento con l’indotto che subisce una importante battuta di arresto, tanto che moltissime prenotazioni sono state già cancellate. Per quanto riguarda invece il Rally di Adria, in programma dal 10 al 13 febbraio, risulta confermato. Nella speranza che l’Autodromo di Adria possa effettivamente riaprire i battenti prima di quell’appuntamento. Cancellati chiaramente anche tutti i turni di prove libere in pista che si svolgono ad Adria dal lunedì al venerdì.