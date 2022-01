Fiat continuerà a puntare su auto compatte

Nel corso di un’intervista rilasciata ad AutoExpress il numero uno di Fiat, Oliver Francois, ha dichiarato che la principale casa automobilistica italiana continuerà a puntare sulle auto compatte. Nella sua gamma di auto le dimensioni andranno da 370 cm a non più di 430 cm. Questo significa che la gamma del marchio automobilistico di Stellantis sarà composto da city car, utilitarie e SUV compatti.

Secondo Oliver Francois Fiat punterà sulle auto compatte anche in futuro

La vettura più grande che sarà presente nella gamma della casa italiana dovrebbe dunque essere un SUV che si collocherà a cavallo tra il segmento B e il segmento C del mercato. Molto probabilmente si tratterà dell’erede di Fiat 500X che come anticipato lo scorso anno dovrebbe leggermente crescere di dimensioni ma senza snaturare la sua origine di membro della gamma 500.

Fiat Panda che subirà importanti modifiche rispetto al modello attuale continuerà a rimanere fondamentale per il marchio di Torino. L’auto servirà a dimostrare alla gente che anche le auto elettriche possono essere economiche. Possibile il ritorno di nomi importanti del passato di Fiat come Punto e Uno. Nel segmento B le auto dovrebbero essere due tra cui il B-SUV che sarà prodotto a partire dal mese di aprile del 2023 presso lo stabilimento di Tychy in Polonia.

Insomma sembra cominciare a delinearsi il futuro di Fiat sul quale negli ultimi tempi non era stato detto molto a differenza di quanto avvenuto con altri brand di Stellantis come Lancia, Alfa Romeo e Maserati. Certamente un’idea più precisa di quello che accadrà nella gamma della principale casa automobilistica italiana la avremo il prossimo 1 marzo 2022 quando finalmente il gruppo Stellantis svelerà i suoi piani strategici per i 14 brand presenti al suo interno.

