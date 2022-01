Ferrari 488 Pista vs Porsche 911 GT2 RS: chi vince la drag race? [Video]

Supercar Videos ha avuto la possibilità di filmare un’interessante drag race in occasione dell’evento Race1000 in Germania che si è svolta fra una Ferrari 488 Pista e una Porsche 911 GT2 RS.

Le due velocissime vetture, sicuramente poco adatte per le gare di accelerazione e più in pista, si sono affrontate in tre diverse occasioni. Prima di scoprire la vincitrice, diamo un’occhiata alle specifiche tecniche di entrambe.

Ferrari 488 Pista: la supercar italiana affronta una 911 GT2 RS (991) in una drag race

La 911 GT2 RS in questione fa parte della precedente generazione 991. Sotto il cofano si nasconde un motore biturbo a sei cilindri piatto da 3.8 litri capace di sviluppare 700 CV di potenza a 7000 g/min e 750 Nm di coppia massima a 2500-4500 g/min.

A livello di prestazioni, la sportiva tedesca impiega soli 2,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 8,3 secondi da 0 a 200 km/h e riesce a raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Accanto al motore boxer troviamo la trazione posteriore e un cambio a doppia frizione Porsche a 7 rapporti.

Con al volante Lars Kern, collaudatore di Porsche, sull’ala nord del circuito del Nurburgring, la vettura ha registrato un nuovo record di giro per le sportive in versione stradale, registrato un tempo di 6.47,3 minuti. Il telaio completamente sportivo e hli pneumatici Ultra High Performance permettono alla 911 GT2 RS di raggiungere in curva velocità che si attestano allo stesso livello di quelle delle vetture super sportive.

Prendendo il posto delle 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia e 458 Speciale, la 488 Pista non è sicuramente un’auto poco performante. Il motore V8 biturbo da 3.9 litri, con doppia sovralimentazione, riesci ad erogare 720 CV a 8000 g/min e 770 Nm di coppia massima.

Impiega soli 2,85 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e 7,6 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità di punta supera i 340 km/h. Rispetto alla 488 GTB standard, il peso della Ferrari 488 Pista è sceso di circa 100 kg (da 1370 a 1280 kg).

Ciò è stato reso possibile grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per cofano motore, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20” disponibili come optional. A questo punto vi lasciamo con l’anteprima del video per scoprire la vincitrice della gara di accelerazione. Vi basta cliccare sul tasto Play!