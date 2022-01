Fiat ha venduto solo 79 veicoli in Canada nel 2021

Arrivano brutte notizie per Fiat dal Canada. La principale casa automobilistica italiana ha comunicato nelle scorse ore di aver venduto appena 79 veicoli in Canada nel 2021. Con questo dato il marchio di Torino diventa il brand generalista con meno immatricolazioni in assoluto nell’importante mercato auto nord americano.

Solo 79 veicoli per Fiat in Canada nel 2021

Queste 79 auto immatricolate rappresentano un calo del 65 per cento rispetto all’anno 2020 durante il quale 228 auto di Fiat hanno trovato acquirenti in Canada. Tra l’altro 55 di queste 79 unità sono state Fiat 124 Spider, un’auto che non viene più prodotta e nemmeno venduta in quel paese. Si trattava insomma delle ultime rimanenze dei concessionari nord americani.

Quindi in pratica il 79 per cento delle vendite di Fiat in Canada nel 2021 sono rappresentate da un’auto che dal prossimo anno non ci sarà più e che per giunta veniva prodotta da Mazda. Delle altre 24 auto vendute dalla casa italiana in quel paese 18 erano 500X e il resto 500 e 500L.

Dal 2022 in Canada così come pure negli Stati Uniti, Fiat venderà solo la 500X. Questo in attesa di capire cosa fare con la nuova 500 elettrica che forse potrebbe arrivare in Nord America anche se ancora una decisione ufficiale in proposito non è stata presa.

Ricordiamo però che le cose potrebbero cambiare nei prossimi anni. Infatti il numero uno del gruppo Stellantis Carlos Tavares, il mese scorso ha smentito le voci secondo cui Fiat sarebbe uscita a breve dal mercato nord americano. Anzi Tavares ha detto che le future auto della casa di Torino saranno fantastiche e alcune di esse particolarmente adatte al mercato nord americano.

Questo risultato ottenuto in un mercato canadese in cui sono stati venduti 1.638.398 veicoli nel 2021, fa si che Fiat rappresenti solo lo 0,0048% delle transazioni. In ogni caso si tratta di una situazione migliore rispetto agli Stati Uniti dove Fiat ha venduto solo 2.374 unità pari allo 0,017% di tutte le vendite di auto americane nel 2021.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: il veicolo della principale casa italiana è il primo pickup a diventare auto più venduta in Brasile