Peugeot aumenta la sua quota in un importante mercato

Peugeot è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato nel Regno Unito di auto e furgoni nuovi dal 4,4% nel 2020 al 4,5% nel 2021. Questa crescita è stata confermata dagli ultimi dati sulle immatricolazioni diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Il brand francese ha aumentato la sua quota di mercato delle sole nuove auto dal 3,5% nel 2020 al 3,7% nel 2021, registrando anche un forte aumento del mix di vendite di auto a basse emissioni, passando dall’11,2% alla fine del 2020 al 19,4% alla fine del 2021.

Peugeot: 4,5% di quota di mercato conquistata in UK nel 2021

L’aumento della quota di mercato arriva nonostante le continue difficoltà del settore automobilistico. La forte gamma di veicoli LEV della casa del Leone, tra cui l’e-208, l’e-2008, il 3008 Hybrid, la 508 Hybrid e la 508 SW Hybrid, ha contribuito a spingere il mix di vendite di auto LEV al 19,4%.

Con l’obiettivo di continuare su questa traiettoria, il marchio di Stellantis lancerà la nuova 308 Hybrid e la versione station wagon entro la fine dell’anno nel mercato britannico mentre nel 2023 seguirà la variante 100% elettrica.

Il successo di Peugeot in UK è da attribuire anche alla piattaforma Buy Online che permette agli acquirenti di configurare, finanziarie e ordinarie la loro nuova auto, il tutto comodamente da casa.

Lo showroom virtuale consente gli acquirenti di organizzare dei tour individuali online dal vivo con un esperto di prodotto attorno a un veicolo a cui sono interessati, rendendo il percorso di acquisto il più conveniente possibile.

Simon Bisp, direttore vendite di Peugeot UK, ha affermato che è estremamente incoraggiante vedere l’aumento positivo della quota di mercato delle auto e del mix di vendite di LEV. Bisp è soddisfatto del lavoro fatto dall’intera rete di concessionarie nell’aiutare i clienti a passare all’elettrico e sicuramente questo momento positivo proseguirà nel 2022.

Ad oggi, quasi tutti i veicoli per passeggeri di Peugeot offrono una versione elettrificata mentre la gamma di veicoli commerciali leggeri è una delle poche sul mercato in grado di offrire ai clienti una variante completamente elettrica per ogni modello. La strategia di elettrificazione del brand francese proseguirà con l’attesissimo lancio della nuova Peugeot 308 e della versione station wagon.