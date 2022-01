Fiat: continua la leadership in Brasile anche nel 2021

In un anno segnato dalla crisi dei semiconduttori, dalla chiusura delle linee di produzione e dalla mancanza di auto a km 0 nelle concessionarie, Fiat è riuscita a superare alcune di queste difficoltà e nel 2021 ha conquistato la leadership nelle classifiche delle auto più vendute e dei brand che hanno venduto di più in Brasile.

In particolare, lo storico marchio torinese è riuscito a vendere complessivamente 431.035 veicoli lo scorso anno, dominando il 21,8% del mercato e posizionandosi davanti a Volkswagen che ha immatricolato complessivamente 302.270 unità (15,31%), secondo i dati diffusi da Fenebrave proprio nelle scorse ore.

Fiat: oltre 430.000 veicoli venduti in Brasile in tutto il 2021

Al terzo posto troviamo Chevrolet che è stata leader nel 2020, ma nel 2021 ha dovuto fermare per cinque mesi il suo stabilimento di Gravataí (RS), che si occupa della produzione della gamma Onix, e per quasi due mesi quello a São Caetano do Sul (SP), dove viene assemblato il Tracker.

Se ciò non bastasse, Fiat si è piazzata al primo posto anche nella classifica dei veicoli più venduti nel mercato brasiliano lo scorso anno grazie al pick-up Fiat Strada che ha collezionato 109.107 unità, con un vantaggio nettamente superiore rispetto al secondo classificato: Hyundai HB20 con 86.455 esemplari immatricolati.

Le vetture di Stellantis hanno conquistato sei posizioni nella top 10 delle auto più vendute. Oltre allo Strada, abbiamo la Fiat Argo in terza posizione, il Jeep Renegade al quarto posto, la Compass in sesta posizione, il Toro al settimo posto e la Mobi in nona posizione.

Il SUV, il segmento più ambito del mercato, hanno rappresentato il 42,9% di tutte le auto vendute nel 2021. Parliamo di una crescita dei quasi 10 punti percentuali rispetto al 2020, in cui è stato registrato un 32,7%.

Il SUV più venduto lo scorso anno è stato il Jeep Renegade con 73.913 unità, seguito dalla Compass (70.906), dalla Hyundai Creta (64.759) e dal Volkswagen T-Cross (62.307). Per quanto concerne il segmento dei pick-up, il Fiat Strada è presente in prima posizione con 109.107 unità, ossia il 54% in più rispetto al secondo classificato, il Toro con 70.890. Ancora più distante, troviamo il Toyota Hilux con 45.893, lo Chevrolet S10 con 35.045 e il Volkswagen Saveiro con 26.751.

Nella top 30 dei modelli più venduti nel 2021 in Brasile troviamo altri due veicoli di Stellantis: Fiat Cronos al 23º posto con 27.887 e il Fiorino in 28ª posizione con 20.602. Per quanto riguarda la classifica dei brand, abbiamo Peugeot al 12º posto con 29.549 (1,50% di quota di mercato) e Citroën al 13º posto con 23.354 (1,18% di quota di mercato).