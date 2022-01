Al CES di Las Vegas c’è anche la Nuova 500 Elettrica

C’è anche la Nuova 500 Elettrica di casa Fiat, nelle varianti 3+1 e (500)RED, all’interno dell’area Electrification dello stand di Stellantis presente all’attuale edizione del CES di Las Vegas. In questo modo l’iconica citycar, la prima elettrica, di casa Fiat diviene centrale all’interno dello stand Stellantis presente alla importante kermesse americana.

Il CES di Las Vegas è cominciato già ieri e rimarrà attivo fino al prossimo 8 gennaio; stiamo parlando dell’evento dedicato al mondo dell’high-tech più importante a livello globale. Negli ultimi anni, per ovvi motivi, l’evento è diventato centrale anche per il mondo dell’auto che cambia velocemente virando verso il mondo della tecnologia e dei servizi. In questo modo Stellantis si presenta con la volontà di rendere nota delle capacità che può garantire oggi fissando, nel caso di Fiat, con la Nuova 500 Elettrica un punto focale sul mondo dell’elettrificazione che piace. La Nuova 500 Elettrica è infatti apprezzatissima (nel 2021 in Italia è stata l’elettrica più venduta) e sarà destinata a diventare protagonista nella mobilità elettrica del prossimo futuro.

La Nuova 500 Elettrica al centro dell’elettrificazione di Fiat

La Nuova 500 Elettrica rappresenta infatti la reale protagonista del processo di elettrificazione previsto in casa Fiat. Con questa prima elettrica, il costruttore torinese ha scelto di puntare su un modello iconico che è anche simbolo stesso dell’italianità. Oggi la Nuova 500 Elettrica nasce e viene prodotta a Torino ovvero lì dove è nata la primissima Fiat 500 protagonista del Boom Economico. La prima elettrica del costruttore torinese viene oggi distribuita in tutta Europa, in Brasile e anche in Israele: quest’anno è stato già previsto il lancio in Giappone.

La piccola elettrica di casa Fiat prevede un’autonomia di 320 chilometri in modalità WLTP che aumenta a 460 chilometri nel ciclo urbano. Interessanti i tempi di ricarica con la modalità Fastcharge a 85 kW già di serie e la facilità di utilizzo. La Nuova 500 Elettrica è inoltre la prima citycar a poter contare sulla guida assistita di Livello 2, disponibile in tre versioni: Berlina, Cabrio e 3+1. La connettività è invece praticata dal valido sistema di infotainment Uconnect di Quinta Generazione.