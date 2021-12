Marelli: nuovo CEO e tagli in arrivo

Arrivano brutte notizie per Marelli società nata dalla fusione dell’azienda italiana con Calsonic Kansei dopo la cessione di Magneti Marelli da parte di Fiat Chrysler Automobiles a KKR. Nelle scorse ore è arrivata la notizia che il mese prossimo l’attuale numero uno della società, il CEO Beda Bolzenius, darà le dimissioni nell’ambito di una revisione che prevede tagli ai posti di lavoro e ai costi, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Marelli: dimissioni del CEO e tagli in arrivo per la società

Dinesh Paliwal, partner del proprietario KKR e presidente esecutivo di Marelli, è già intervenuto per assumere il controllo della società. Al momento non è chiaro se Paliwal manterrà il ruolo a lungo termine oppure si tratta di una mossa provvisoria. Ricordiamo che l’attuale numero uno della società, Beda Bolzenius, era in carica dal 2018 quindi un anno prima che la fusione con Calsonic Kansei fosse realizzata.

L’azienda impiega circa 58.000 persone e gestisce circa 170 strutture in tutto il mondo. A quanto pare i tagli potrebbero riguardare le strutture che la società ha in paesi quali Italia, Giappone e Francia. Al momento però da questo punto di vista non vi sono certezze e si attendono notizie ufficiali che dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

Ovviamente su questa decisione di tagliare costi e posti di lavoro grava anche la situazione causata dalla pandemia di coronavirus che non solo ha reso difficile la produzione causando colli di bottiglia e frequenti interruzioni, ma ha anche ridotto gli ordini. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in Marelli e quali novità trapeleranno prossimamente. Ricordiamo che la società agli inizi di gennaio sarà una delle protagoniste al CES di Las Vegas 2022 dove mostrerà le sue nuove tecnologie.

Ti potrebbe interessare: Marelli: la nuova joint venture con Calsonic Kansei ottiene importante ordine