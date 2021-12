Marelli mostrerà le sue novità al CES 2022

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi c’è grande fermento in vista della prossima edizione del CES di Las Vegas che si svolgerà dal 5 all’8 gennaio. Il gruppo Stellantis sarà presente con tutti i suoi marchi per mostrare tutte le ultime novità. Anche Marelli, che non fa più parte di Stellantis ma che con il gruppo ci collabora attivamente, arriverà con un vero e proprio arsenale di dispositivi per le nuove vetture che arriveranno nei prossimi anni, sempre più cariche di tecnologia.

Ecco le novità di Marelli al CES di Las Vegas 2022

Sicuramente grande protagonista nello stand di Marelli al CES 2022 sarà la guida autonoma. L’azienda nata dalla fusione di Magneti Marelli e Calsonic Kansei sta lavorando alla guida autonoma di livello 3 e sicuramente sarà ansiosa di mostrare i suoi ultimi progressi in quella che da molti viene considerata come la principale kermesse tecnologica al mondo.

Sicuramente saranno mostrati i nuovi sensori nati grazie alla stretta collaborazione con gli specialisti Xenomatix e gli inediti LiDAR a stato solido, che hanno battezzato una nuova generazione di chip. Marelli sicuramente porterà a Las Vegas anche anche gli ultimi sensori radar per la guida autonoma, in grado di offrire una frequenza di 77 e 79 GHz che consente loro di rilevare oggetti fino a 250 metri di distanza dal veicolo.

Tra le novità che Marelli sicuramente offrirà al CES 2022, vi saranno anche una serie di innovative soluzioni per gli interni delle auto dei suoi clienti. In particolare si parla dell’inedito schermo da 24 pollici “Dyna-View” che, in realtà, sono quattro schermi dotati di due sistemi operativi e un nuovo controller noto come “Cabin Domain”. Inoltre, vedremo un cruscotto con pulsanti tattili e nuovi rivestimenti sintetici funzionali. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a gennaio da questa azienda al CES.

