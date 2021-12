Michael Lohscheller, ex CEO di Opel, lascia VinFast dopo soli 6 mesi

Sembra non avere pace Michael Lohscheller, l’ex numero uno di Opel dopo appena 6 mesi lascia anche VinFast azienda di cui aveva preso il comando subito dopo l’addio alla casa automobilistica tedesca. Il rapporto di Michael Lohscheller con gli azionisti della società vietnamita VinFast, che ha deciso di lanciare le sue auto a livello globale, Europa compresa, con l’aiuto di importanti investimenti, si è concluso molto più velocemente di quanto ci si aspettasse.

L’ex CEO di Opel Michael Lohscheller dopo 6 mesi dice addio anche Vinfast

I rappresentanti di Vingroup hanno dichiarato che Lohscheller, uno dei CEO più stimati dell’industria automobilistica europea, si è dimesso, al suo posto è stato nominato Le Thi Thu Thuy, attuale vicepresidente della compagnia. I motivi non sono stati specificati ma a quanto pare l’addio dell’ex CEO di Opel dipende da questioni personali, con il dirigente che adesso farà ritorno in Europa.

Ricordiamo cheMichael Lohscheller aveva assunto la carica di CEO di Opel subito dopo l’acquisizione del marchio da parte del Gruppo PSA da GM. In precedenza, era stato anche CFO. Il ritorno di Opel al profitto, dopo decenni di perdite, nell’era della General Motors, è stato il più grande merito attributo al dirigente insieme al CEO di PSA (attualmente Stellantis) Carlos Tavares.

Al suo posto, il gruppo Stellantis ha nominato Uwe Hochgeschurtz, ex capo di Renault Germania e Austria, alla guida di Opel. Vingroup è uno dei più grandi gruppi industriali di Vitenam, con attività in tecnologia, industria e servizi. VinFast è una filiale di Vingroup specializzata nella produzione di auto premium. Vedremo dunque per l’ex numero uno della casa automobilistica tedesca che novità arriveranno nei prossimi mesi. Le offerte sicuramente non gli mancheranno.

