Ferrari Purosangue: nuovo video spia

Continuano gli avvistamenti per il prototipo di Ferrari Purosangue. Un nuovo video pubblicato da Varrix su YouTube nelle scorse ore mostra il futuro SUV del cavallino rampante in strada. Anche in questo caso come nel precedente avvistamento avvenuto nei giorni scorsi si dovrebbe trattare del prototipo di questo modello con carrozzeria di produzione. Si spiegherebbe in questa maniera l’ampio mascheramento che caratterizza questo veicolo.

In un video il nuovo avvistamento di Ferrari Purosangue

Ricordiamo che Ferrari Purosangue dovrebbe debuttare entro la fine del prossimo anno. La sua presentazione dunque dovrebbe essere abbastanza vicina. Si tratterà di un SUV sui generis. Il modello sembra avere le sembianze di un crossover dallo stile molto sportivo e aggressivo.

Con questo modello la Ferrari è pronta ad entrare in una nuova era della sua storia in cui SUV e auto elettriche diventeranno qualcosa di comune nella sua gamma. Ricordiamo infatti che secondo indiscrezioni Ferrari Purosangue dovrebbe dare origine ad una vera famiglia di SUV probabilmente con motori elettrici al 100 per cento.

L’atteso modello della Ferrari nascerà come sappiamo su una nuova architettura a motore centrale anteriore con supporto per trazione integrale, cambio a doppia frizione, sospensioni pneumatiche e propulsori ibridi. Gli interni a quattro posti ospiteranno un sistema di intrattenimento per i sedili posteriori.

Infine per quanto riguarda la gamma dei motori si dice che in essa ci sarà spazio anche per un V12 che si unirà ai motori V6 e V8 elettrificati. Già agli inizi del prossimo anno dovrebbero trapelare nuove indiscrezioni su Ferrari Purosangue. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo notizie più certe su questo atteso modello del cavallino rampante.

Ecco l’ultimo video apparso sul web del prototipo di Ferrari Purosangue: