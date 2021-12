Stellantis crea nuova società in Polonia

Dal 3 gennaio gli stabilimenti Opel e PSA situati nel sud della Polonia, che fino ad ora erano due entità separate, si uniranno in una nuova società. Infatti tra pochi giorni nascerà ufficialmente Stellantis Gliwice che si occuperà della gestione di queste due importanti fabbriche che un tempo erano di proprietà rispettivamente di Opel e PSA.

Dal 3 gennaio nasce Stellantis Gliwice che si occuperà della produzione di furgoni

Da aprile 2022 la nuova società Stellantis Gliwice si occuperà della produzione di furgoni per i marchi Peugeot, Citroen, Fiat e Opel. La nuova fabbrica inizialmente garantirà la produzione di 50 mila unità all’anno con 2 mila posti di lavoro.

I modelli che saranno prodotti sono Peugeot Boxter, Citroen Jumper, Fiat Ducato e Opel Movano. Essi prenderanno il posto di Opel Astra la cui produzione è stata interrotta definitivamente lo scorso 30 novembre. La nuova generazione dell’auto di Opel, di recente presentata, sarà prodotta in Germania.

Andrzej Korpak, CEO di Opel Manufacturing Poland e PSA Manufacturing Poland dice che questo è uno dei momenti più importanti nella storia della sua azienda. La produzione inizierà esattamente il prossimo 4 aprile. Quando finalmente la fabbrica entrerà a regime saranno 100 mila i furgoni che verranno prodotti ogni anno.

Stellantis Gliwice è considerata una società molto importante dal gruppo automobilistico guidato dal numero uno Carlos Tavares che infatti ha investito in questo progetto oltre 300 milioni di euro. La Polonia dunque si conferma come un paese fondamentale per Stellantis che nei prossimi anni prevede di crescere aumentando le quote di mercato grazie al lancio di numerosi nuovi modelli. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Polonia per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

