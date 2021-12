Jeep: 2022 di fuoco per il marchio di Stellantis

Il 2022 sarà un anno molto caldo per Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis sarà sicuramente una delle principali protagoniste del settore automobilistico grazie ad alcune novità davvero molto interessanti.

2 grosse novità per Jeep renderanno la casa americana protagonista del settore

La prima ad arrivare sarà la nuova Jeep Renegade di cui nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la prima foto ufficiale anche se ancora con camuffamento della versione aggiornata che è stata sviluppata in Brasile negli ultimi mesi. Questa arriverà anche in Europa e porterà lievi aggiornamenti estetici, che riguarderanno principalmente paraurti e gruppi ottici.

Prevista l’introduzione di nuove tecnologie e materiali per gli interni mentre la gamma dei propulsori dovrebbe accogliere la prima versione elettrificata del modello, che a quanto pare sarà la stessa della futura Fiat 500X.

La rinnovata Jeep Renegade non sarà però la più grande novità per la casa americana nel 2022. Infatti le maggiori attese sono per il futuro B-SUV che il prossimo anno il marchio di Stellantis lancerà sul mercato. Il debutto dovrebbe avvenire entro fine anno con la produzione che partirà nella seconda metà dell’anno.

Il modello è particolarmente atteso in quanto si tratta della nuova entry level di Jeep con una lunghezza intorno ai 410 cm, che sarà prodotta su piattaforma STLA Small a Tychy in Polonia. La vettura dovrebbe essere la prima auto completamente elettrica ad essere portata sul mercato da Jeep. Si tratterà di un veicolo urbano destinato a diventare in breve tempo l’auto più venduta dalla casa americana in Europa e forse non solo.

Ancora sconosciuto per il momento il nome del B-SUV che secondo alcuni si potrebbe chiamare Junior mentre secondo altri potrebbe avere un nome completamente diverso. Quello che è sicuro è che con l’arrivo di questa auto Jeep è destinata a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori.

Con la nuova Renegade e il futuro B-SUV siamo sicuri che nel 2022 si parlerà tanto del marchio americano destinato sempre di più a diventare un brand globale fondamentale per la crescita di Stellantis.

