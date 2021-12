Patente scaduta da 5 anni: può fare l’esperimento di guida

Tecnicamente, si chiama esperimento di guida e riguarda chi ha la patente scaduta da 5 anni: il ministero non impone di rifare sia l’esame di teoria sia l’esame di pratica. Ma solo questo test drive: il soggetto guida con dietro, sul divano, un esperto del ministero. Se la guida è soddisfacente, la patente viene rinnovata. Lo dice la circolare 38775 del 16 dicembre 2021 del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Facciamo un passo alla volta. Partiamo dall’articolo 126 del Codice della Strada: la conferma di validità delle patenti di guida è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. Aggiungiamo l’articolo 128: le Motorizzazioni locali possono disporre che siano sottoposti a esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dell’idoneità tecnica. Di qui il dubbio: in che condizione è il conducente che non abbia guidato alcun veicolo per almeno 5 anni?

Potrebbe magari aver dimenticato come si sta al volante. O le regole del Codice della Strada.

Patente scaduta da 5 anni: che fare

Anzitutto, il titolare di patente che richiede il predetto rinnovo deve presentare la pratica di duplicato patente per conferma di validità. Si rivolge alla Motorizzazione locale attraverso il modello TT 2112. Allega documenti e attestazioni di versamento previsti per la procedura. Più il certificato medico (in bollo) attestante il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica.

Fa richiesta di esperimento di guida con veicolo (indicando tipo e targa) e accompagnatore (indicando generalità, numero e categoria della patente posseduta).

Se l’esperimento di guida ha esito positivo, si procede alla definizione della richiesta di rinnovo di validità della patente di guida. In tal caso, poiché la ricevuta di prenotazione all’esperimento non potrà più essere utilizzata per la conduzione di veicoli (essendo ormai scaduta la data nella stessa annotata), le Motorizzazioni locali consegneranno ai candidati la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente posseduta.

Se va male, invece, esami di teoria e pratica da rifare.