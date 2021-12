Quiz esame teoria patente: la bufala della stangata

Bisogna di distinguere: la notizia dei nuovi quiz esame teoria patente è vera; la stangata con test più difficili è falsa. Per attrarre lettori online, molti siti Internet parlano di prove più complicate. Seminando terrore fra i ragazzi che devono sottoporsi all’esame per prendere la patente B delle auto (e l’A delle moto). Ma le cose stanno diversamente, come conferma la matematica.

Anzitutto, l’esame teorico per il conseguimento della patente consisterà, dal 20 dicembre 2021, in 30 affermazioni (e non più 40). Per ciascuna, il candidato dovrà, come di consueto, barrare la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova avrà durata di 20 minuti (e non più 30). Si intenderà superata se il numero di risposte errate non sarà superiore a 3 (e non più 4).

Ecco il terrore diffuso online: siccome la prova avrà durata di 20 minuti (e non più 30), allora il test sarà più difficile. Un’idiozia.

Ha meno tempo, ma hai anche meno quiz. Si tratta di matematica: se devi rispondere a meno quesiti, necessiti di meno tempo. Pertanto, la difficoltà resta identica.

Ma, se dici che il quiz è più difficile, semini il panico e ti leggono. Se dici che non cambia niente, fai meno visitatori. La qualità della notizia e del giornalismo va a farsi benedire, però evidentemente per qualcuno questo non conta. A tutto questo ci appiccichi un comunicato stampa che non c’entra niente coi quiz patente, e il gioco è fatto.

Quiz esame teoria patente: cronometriamo

La differenza è solo di 5 secondi per risposta a quiz. Sono 5 secondi che non cambiano assolutamente nulla, non diciamo fesserie.

In media, la vecchia scheda da 40 quiz veniva compilata in 10 minuti. Se sei in difficoltà (rarissimo), qualche minuto in più. Gli altri 20 minuti si grattava la pancia. Chi descrive i quesiti come domande mostruose e impossibili non sa di cosa parla. O mente.

Adesso, hai 20 minuti e 30 quiz. Prova superata se il numero di risposte errate non sarà superiore a 3 (e non più 4): ovvio, una su 3 la puoi sbagliare. Come prima.