Fiat fuori dal podio delle auto più vendute in Brasile a dicembre

Primo parziale aggiornamento dei dati ufficiali di vendita in Brasile per quanto riguarda il mese di dicembre del 2021. Considerando le vendite fino a ieri 20 dicembre 2021, nessuna auto di Fiat riesce a raggiungere il podio in questo mese.

Si tratta probabilmente della prima volta che ciò succede nel 2021 se si considera che Fiat è la casa automobilistica che ha venduto più auto in Brasile in assoluto e che due suoi modelli sono ai primi 2 posti della classifica generale delle immatricolazioni nel 2021: Strada e Argo.

Fiat perde il podio delle vendite a dicembre e Argo rischia grosso

Al 20 dicembre però il podio delle vetture più vendute in Brasile vede 3 auto di Chevrolet. Si tratta di Chevrolet Onix, Onix Plus e Tracker rispettivamente prima, seconda e terza con 7.087, 5.805 e 5.485 unità immatricolate a dicembre 2021. Al quarto posto troviamo la prima auto di Fiat. Si tratta del pickup compatto Strada con 5.391 unità immatricolate.

Nella top ten delle auto più vendute in Brasile da giorno 1 a giorno 20 dicembre non troviamo altre auto di Fiat. Bisogna arrivare fino all’undicesima posizione per trovare Fiorino con 3.448, mentre Argo, che fino ad ora era stata l’auto più venduta in Brasile nel 2021, si deve accontentare della posizione numero 13 con appena 3.220 immatricolazioni.

A questo punto Argo rischia di perdere lo scettro di auto più venduta nel 2021 in favore di Hyundai HB20 se negli ultimi 11 giorni di dicembre non riuscirà ad aumentare e di molto le sue immatricolazioni. In questo momento la berlina compatta di Fiat dovrebbe avere ancora un leggero vantaggio ma a questo punto si tratterà di un vero testa a testa.

Alla posizione numero 17 troviamo un’altra auto di Fiat: si tratta della berlina made in Argentina, Cronos. L’auto in totale ha raccolto fin qui a dicembre 2.961 immatricolazioni. Infine entra per la prima volta in assoluto nella top 20 delle auto più vendute in Brasile Fiat Pulse.

Il SUV compatto con 2.684 unità immatricolate fino ad ora in questo mese si piazza alla posizione numero 19. Ricordiamo che il modello in questione è seriamente candidato a diventare auto più venduta in Brasile nel 2022. Questo almeno secondo quanto dicono gli analisti di mercato e gli addetti ai lavori. Vedremo il prossimo 1 gennaio quali novità arriveranno in proposito dal Brasile.

Ti potrebbe interessare: Fiat: ecco come ha fatto la principale casa automobilistica italiana a risorgere dopo un periodo buio in Brasile