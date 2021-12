La nuova Opel Astra torna inaspettatamente in Russia

Come sappiamo nel 2021 ha debuttato la nuova Opel Astra. Si tratta di un modello particolarmente atteso che fin da subito ha attirato le attenzioni di molti nel mondo dei motori. A proposito di questa vettura nelle scorse ore abbiamo saputo che a sorpresa Opel ha deciso di riportare l’auto con questa nuova generazione in Russia, un mercato da cui mancava da un bel po’ di tempo. L’inizio delle vendite di questa auto di Opel in Russia avverrà nel corso del prossimo anno come riportano alcuni giornali russi.

La nuova Opel Astra nel 2022 sbarcherà anche in Russia

Inoltre nonostante la gamma della nuova Opel Astra comprenda versioni elettrificate, in Russia arriveranno solo quelle a benzina. Inoltre si dice che in quel paese Opel voglia portare solo la versione hatchback della sua berlina. Per quanto riguarda i prezzi della berlina tedesca in Russia, al momento non vi sono notizie certe ma i giornali del paese ipotizzano che la versione entry level di Astra possa partire da circa 2.000.000 di rubli.

Ovviamente con questo importante debutto la casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis spera di tornare ad essere protagonista anche nel mercato auto della Russia considerandolo come molto importante per la futura espansione globale del marchio che punta anche ad espandersi in Cina.

In Russia la nuova Astra sarà un concorrente diretto di Volkswagen Golf che nella versione con motore turbo 1.4 TSI da 150 cavalli costa 2.558.000 rubli. La nuova Opel Astra dunque si conferma un modello perfetto per il rilancio di Opel. Ricordiamo infine che dal 2028 intende diventare una casa automobilistica a zero emissioni portando sul mercato solo auto elettriche al 100 per cento.

