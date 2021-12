Peugeot 2008 e Opel Corsa nella top ten delle auto più vendute

Nella top ten delle auto più vendute in Europa c’è spazio anche per due famosi modelli di marchi che fanno parte del gruppo Stellantis. Ci riferiamo a Peugeot 2008 e Opel Corsa. Le due auto continuano a raccogliere consensi nel mercato auto europeo confermandosi come due delle vetture più popolari in assoluto nel vecchio continente in questo 2021 che ormai sta per volgere al termine.

La Peugeot 2008, prodotta nello stabilimento di Vigo del gruppo Stellantis, e la Opel Corsa, assemblata nello stabilimento di Saragozza dello stesso consorzio, sono state tra i dieci modelli più venduti in Europa a novembre, secondo i dati di Jato Dynamics.

La classifica delle vendite di auto in Europa per il mese di novembre del 2021 vede in testa la Renault Clio. La vettura della casa francese ha immatricolato 16.353 unità, il 13 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Al secondo posto troviamo la Dacia Sandero, con 16.263 unità, il 6 per cento in più, seguita da un’altra vettura di Stellantis la Peugeot 208 con 16.261 unità, il 7 per cento in meno.

Peugeot 2008 è stata la quarta vettura più venduta, con 16.169 unità, il 2 per cento in più rispetto allo scorso anno. Il quinto posto è andato alla Volkswagen T-Roc, con 15.234 unità (+5 per cento), seguita dalla Fiat 500, con 13.255 unità (+2 per cento); la Opel Corsa, con 12.831 unità (-30 per cento); la Citroën C3, con 12.455 unità (+ 5 per cento); la Hyundai Tucson, con 12.408 unità (+ 104%) e la Dacia Duster, con 12.351 unità (+ 3%).

Per il gruppo Stellantis quindi è stato un vero e proprio trionfo. Infatti oltre a Peugeot 2008 e Opel Corsa altri 3 modelli sono finiti nella top ten portando il totale a 5: Fiat 500, Peugeot 208 e Citroen C3. Questi risultati oltre a far pensare che alla fine il gruppo guidato da Carlos Tavares possa trionfare nelle vendite generali a fine 2021, fanno ben sperare anche per il prossimo anno quando il sorpasso a Volkswagen potrebbe diventare definitivo.

